L’ancien ministre, Seydou Traoré, à propos de la transition : « La défense du territoire national comme priorité absolue du CNSP »

NATIONAL GÉOGRAPHIQUE WILD, voilà une chaîne de télévision qui renseigne sur le monde animal, mais à regarder de près, pas que ! La scène : le lion mâle était occupé à délimiter sa zone de chasse, 250km à la ronde, selon les experts, avec force rugissement, urine et crotte. Pendant ce temps, les lionnes dédiées à la chasse ont fait d’une gazelle dodue une proie. Elles étaient au festin avec les lionceaux quand une meute d’hyènes vient les priver de leur butin. Le roi lion, après son travail de défense du territoire, rapplique pour chasser les hyènes, repousser lionnes et lionceaux et se goinfrer à satiété.

Notez, le roi lion, son rôle c’est la défense du territoire et la procréation. Il ne l’oublie pas, puisqu’après la sieste il reprend sa fonction essentielle, qui garantit au groupe sa survie.

Au Mali, les FAMa sont dans la défense du territoire avec des succès mitigés, à cause de la corruption et du détournement des fonds alloués à l’Armée. Pendant ce temps, le M5 RFP, bat le pavé contre la mauvaise gouvernance, réclame le changement et la démission de IBK. La démission est obtenue, facilitée il est vrai par les FAMa. La fête était belle dans une communion M5-RFP et FAMa. Vient après le CNSP, comme le lion dans la SAVANE, il chasse tout le monde et s’installe seul au festin ! Le roi lion aurait peut être découvert les énormes malles d’argent et d’or volés et /ou enfouis, les dossiers de corruption évalués à des milliards, la générosité sans limite de cadres et de capitaines d’entreprises qui cherchent à se sauver plus tôt que la République. Alors, il a besoin de temps et d’un environnement idoine pour comprendre et décider. Parce que le fossé est énorme entre les conditions rustiques et rêches du front et celles NOUVELLES, créées par le “parachèvement” de la lutte du M5-RFP. Le choix entre la chaleur du front ou la climatisation du logis de fonction. Pour aller à ce choix, les concertations nationales sur la Transition. Une pure perte de temps, car c’est une technique abusivement utilisée par les politiques depuis l’UDPM.

Contrairement au vrai lion, roi de la savane, qui défend son territoire, le CNSP, s’est fait contester le sien ouvertement et de façon humiliante comme jamais par la CMA. En effet, en pleine activité pour les concertations nationales, la CMA qui les a boycottées, multiplie par zéro, le commandant en chef des forces armées du Mali, lors d’un entretien sur Africable. Son représentant Mossa Ag Athaer, sans humilité, avec force condescendance, fait savoir à l’opinion nationale et internationale, que le Mali n’existe après “l’Acte Fondamental” du CNSP que par leur bon vouloir ! Aucune réaction officielle encore du CNSP. LE DERNIER REMPART DE LA DÉFENSE NATIONALE VIENT DE DÉCEVOIR ! L’humiliation est totale. Et si Mossa Ag Athaer disait vrai ?

Nous sommes encore sur terre, mais déjà morts ! L’humiliation est pire que la mort” selon Massa Makan Diabaté, pour qui “Tous les morts ne sont pas sous terre”.

Dans le contexte actuel du Mali, alors que le nouveau commandant en chef des forces nationales de défense et de sécurité est dans le marigot politique bamakois pour savoir qui va gérer le Mali, la CMA vient cruellement nous rappeler son existence et sa toute puissance. La France hypocrite louvoie, la CEDEAO, désormais hors de portée de ADO, veut comprendre et agir dans l’intérêt des peuples.

Alors, messieurs du CNSP, évitez nous un choix cornélien, sans hypocrisie, évitez moi un choix cornélien ! Ce que vous savez faire de mieux, c’est la défense du territoire, consacrez vous à cela ! Ne protégez pas ceux qui ont volé et detourné des milliards au nom de la Loi de la Programmation Militaire. Laissez la Transition à une autorité civile. Il n’y a pas que les leaders du M5-RFP, mais raisonnablement, ils ne peuvent pas être ignorés.

À ce que je sache, les leaders visibles du M5 RFP n’ont jamais dit qu’ils veulent être présidents ! Vous avez été probablement éblouis par le chant des sirènes, vous subissez sûrement des pressions dans le vaste champ d’enjeux géostrategiques que constitue le Mali. Soyez des officiers républicains. Juste des patriotes au service du développement de leur pays. Soyez proches de la population lorsque vous vous adressez à elle. Pour ce faire, Mr le Président du CNSP, votre accoutrement, mettant en exergue votre flingue et celui de votre protection rapprochée assimilable à un Ninja, effraient et rappellent les juntes latino-américaines de l’époque Pinochet. Cette époque est révolue. Ces accoutrements sont plus tôt répulsifs. Ils vous ont été payés par les impôts des maliens pour les porter sur les théâtres des opérations et non pour effrayer ! En toute chose, la première intuition est la bonne, vous aviez promis “le parachèvement de la lutte du peuple malien initié et conduit par le M5-RFP, sous l’autorité morale de l’imam Dicko et le retour dans les casernes”. Toute autre posture est grosse de risques. Dieu sauve le Mali !

Seydou Traoré, ancien ministre

