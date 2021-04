Les maris ou les femmes de nuit sont-ils des esprits ?

Une fois atteint un certain âge, le célibat devient un fardeau pour bon nombre de jeunes. Certains trouvent des excuses à leur situation par une relation qui les lierait à des esprits jaloux ne souhaitant point les laisser se marier. De quoi s’agit-il réellement ?

Âgé de près de 40 ans, Aguibou (nom fictif) est toujours célibataire. À chaque fois qu’il tente de s’engager dans une relation sérieuse, la malchance lui ouvre grand ses portes. La relation est rompue. Confus, Aguibou expose le problème à son géomancien qui lui donne cette explication : « Tu as déjà une femme. D’ailleurs, tous les soirs tu as des relations amoureuses avec elle. Tu es lié à elle et vous vous aimez énormément. Donc, tu ne peux pas vivre avec une autre femme tant qu’elle demeurera à tes côtés ».

Un homme peut-il avoir des relations sexuelles avec des démons ?

Le jeune Aguibou explique avoir fréquemment des rêves érotiques. Selon les précisions de son maître en art divinatoire, ces rêves ne sont que la manifestation du mauvais esprit avec lequel il est lié par une relation amoureuse. « Chaque soir, cet esprit t’apparaît sous l’apparence d’un de tes proches et tu as des relations sexuelles avec elle pendant ton sommeil », lui explique-t-il. Cet esprit serait jaloux du jeune Aguibou à tel point de ne pas le laisser se marier avec une humaine.

Le paradoxe, c’est que l’esprit peut l’empêcher de se marier, mais non pas de sortir avec de jeunes filles. Les relations d’Aguibou avec son esprit ne l’ont pas empêché d’avoir deux enfants hors mariage. On se demanderait alors quel est l’objectif d’un tel esprit.

Dans la société malienne, il est fréquent d’entendre ces genres d’explications à chaque fois qu’il s’agit d’aborder les raisons de la durée prolongée du célibat d’un jeune homme ou d’une jeune fille se disant en quête de conjoint. Mais ces explications qui tentent de lier coûte que coûte les rêves à la réalité nous font replonger dans la mythologie où des esprits s’accouplent avec des humains et les empêchent par jalousie de se marier ou de se remarier. Mais sérieusement, un homme peut-il avoir des relations sexuelles avec des démons ?

Des mirages

D’après les explications du psychanalyste et spécialiste du langage des rêves, Tristan-Frédéric HYPERLINK “http://tristan-moir.fr/”Moir , le sens de ces types de rêves est tout à fait autre. « Leur sens est d’abord personnel : ils mettent en scène l’harmonie entre les parts féminines et masculines de chacun, ou l’amour pour soi-même », a-t-il précisé dans une interview accordée au site Psychologies. Il va plus loin pour ajouter : « Une femme rêvant d’un orgasme avec pénétration, un homme éjaculant dans son sommeil indiquent que la sexualité n’est pas assez exploitée ».

Pour sa part, Sékou Coulibaly, géomancien dans un quartier périphérique de Bamako, souligne que la présence d’esprit n’explique point cette situation du jeune Aguibou. « Ce qui retarde le mariage des jeunes d’aujourd’hui, c’est le problème de choix. Ayant eu des relations avec plusieurs hommes ou femmes, ils ne savent plus qui choisir comme amour de leur vie », a-t-il expliqué avant de demander : « Qui ne rêve pas d’avoir des relations du genre avec une femme ou un homme ? »

Ces maris ou ces femmes de nuit qui seraient des esprits constituant des obstacles pour le bonheur des humains ne sont que des mirages, d’après M. Coulibaly.

Fousseni Togola

Source : https://phileingora

