Mali : le M5-RFP affirme n’avoir pas participé au collège de désignation du président et du vice-président de la transition

Le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) dénonce la procédure de désignation des autorités de la transition par le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP). C’est ce qu’indique le mouvement dans un communiqué daté du lundi 21 septembre.

Le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) n’a pas participé au collège de désignation du président et vice-président de la transition, comme l’annonçait un communiqué lu sur l’ORTM 1, la télévision publique. « Le M5-RFP tient à préciser qu’aucun de ses représentants n’a participé au dit collège de désignation », renseigne un communiqué largement relayé sur les réseaux sociaux. Le M5-RFP qui avait demandé des éclaircissements sur les versions finales consolidées de la charte et de la feuille de route de la Transition, ainsi qu’aux modalités de composition et de délibération du collège annoncé, dit attendre encore la réponse à sa demande transmise le lundi 21 septembre 2020.

Par conséquent, poursuit le communiqué, le M5-RFP, dont « le credo est le changement et le bannissement des mauvaises pratiques politiques, condamne de telles méthodes et contre-vérités inopportunes et injustifiées ». Selon le mouvement en pointe de la contestation contre le régime déchu « la démarche ainsi incriminée est de nature à jeter inutilement la suspicion sur les relations entre les deux forces du changement, le M5-RFP et le CNSP, et, au-delà, affaiblit inutilement la crédibilité et la légitimité des autorités et organes de la Transition, tout en faisant planer des menaces sur la réussite du processus de transition ».

Toutefois, le M5-RFP ne va pas jusqu’à remettre en cause le choix du président et du vice-président de la transition. Conscient de sa responsabilité devant le Peuple malien, le M5-RFP se dit engager pour la réussite d’une Transition stable et apaisée, afin précise-t-il, de préserver la vision et les impératifs de changement qui sont à la base du mouvement national patriotique enclenché le 5 juin 2020.

Pour mémoire, c’est le Colonel-major à la retraite Bah N’Daw et le Colonel Assimi Goita qui ont été choisis comme président et vice-président de la transition. Ils prêteront serment le vendredi prochain à l’issu d’une cérémonie officielle.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

