Mali : L’ex-chef de la sécurité d’Etat et l’ancien secrétaire général de la Présidence inculpés pour « tentative d’attentat et de complot contre le gouvernement »

Les rumeurs de l’échec d’une tentative de coup d’Etat contre la junte au pouvoir avaient pris de l’ampleur depuis hier sur les réseaux sociaux sont désormais confirmés. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le procureur de la République près du Tribunal de grande Instance de la Commune VI a informé l’opinion publique de l’ouverture d’une information judiciaire contre le colonel-major Kassoum Goïta, ex-directeur général de sécurité d’Etat, le Pr Kalilou Doumbia, ancien secrétaire général de la Présidence , l’adjudant chef Abdoulaye Ballo, le commissaire principal de police Moustapha Diakité et d’autres pour faits d’associations « de malfaiteurs et tentative d’attentat et de complot contre le gouvernement ». Ces personnalités arrêtées auraient été interpellées par les éléments de la nouvelle Agence national de la Sécurité d’Etat dirigée par l’un des cerveaux du coup d’Etat du 18 août 2020, le colonel Modibo Koné. L’ex-chef de la DGSE et l’ancien secrétaire général présidence, tous anciens collaborateurs de la junte au pouvoir, seraient en discordance avec les nouvelles autorités au lendemain du second coup de force militaire du 24 mai contre les autorités civiles de la transition, Président Bah N’Dah et le premier ministre, Moctar Ouane.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

