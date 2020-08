M’Bouillé à propos des agissements de certains acteurs du M5RFP / « J’ai toujours dis que je ne soutiendrai plus IBK ! Les acteurs du M5RFP m’ont insulté… »

Le WEEK-END dernier, le chérif de Nioro, affectueusement appelé M’bouillé n’a pas caché la colère qui l’anime contre certains acteurs du mouvement du 5 juin à propos des insultes concernant sa non-implication dans la démarche qui est la démission du Président de la République

Malgré qu’il ne soit pour la principale revendication du M5RFP, le religieux grand religieux de Nioro affirme ne jamais s’opposer aux revendications dudit mouvement. « Si je vois quelques chose qui me déplaît j’ai aussi mon mot à dire. »a-t-il martelé. S’agissant de la visite de l’ex président du Nigérian, Goodluck Jonathan à Nioro, selon Bouyé « Le président Nigérian est venu me voir pour trouver une solution à notre crise et je lui ai promis de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour l’aider dans sa mission de médiation. »déclare le respecté Haidara de Nioro.

« J’ai dit en face des responsables du M5 que Choguel est une personne bien que je connais personnellement, nous n’avons jamais rien fait ensemble car je ne fais pas la politique mais leur mouvement je n’ai rien à y voir. » dixitBouyé avant de dire qu’il n’est pas normal que lui Bouyé fasse l’objet d’insultes voire d’injures de la part des partisans du M5-RFP juste parcequ’il a donné son opinion sur un sujet qui d’ailleurs ne concernait pas le M5-RFP mais plutôt l’avenir du Mali. Le chérif de Nioro estime aussi avoir son mot à dire à propos de l’avenir de son pays comme tout autre citoyen. Sur la question de la démission du président, il reaffirme n’avoir rien contre les revendications du M5RFP et rassure ne jamais être un pro ou un obstacle dans leur projet qui est la démission du président de la République. Mais il estime également que ce n’est pas normal qu’il fasse l’objet d’insultes voire d’injures de la part de certains acteurs et sympathisants du M5-RFP juste parcequ’il a donné son opinion sur un sujet qui d’ailleurs ne concernait pas le M5-RFP mais plutôt l’avenir du Mali. « Je ne m’attendais pas à cela. Je n’ai rien fait de mal qui pouvait justifier ces agissements contre moi et ma famille.Je ne suis pas avec eux dans ce mouvement» A laissé entendre le grand Cherif de Nioro tout en estimant qu’il est libre de son donner son avis. Avant de terminer il dira ainsi qu’il ne soutiendra pas le M5RFP car poursuit-il « Les acteurs du M5RFP ont attaqué injustement mes enfants et moi parce que j’ai dis quelque chose qui ne les arrange pas, donc je ne suis pas avec ce mouvement et il faudra qu’ils le sachent désormais. Je soutiendrai toutes les actions pouvant construire et non détruire le pays.» A-t-il laissé entendre

« Ils m’ont dit que je ne suis pas de la même tendance religieuse que Dicko. Or, ce n’est pas une question de tendance. Pour nous, il n’y a pas question de tendance religieuse, mais plutôt du Mali », a-t-il révélé avant d’ajouter : « Ce qui s’est réellement passé : ils sont venus me dire que l’imam Dicko avait abandonné la lutte. J’ai les images et les propos de ceux qui sont venus me dire cela ».

Comme il l’a toujours dit depuis deux ans, le chérif dit avoir déposé IBK. « IBK n’a respecté aucun de ses engagements pris vis-à-vis de moi. IBK a donné de l’argent à quelqu’un pour me le remettre. Je l’ai fait retourner. Je ne veux pas de son argent. J’ai déposé Ibrahim depuis 2018. J’ai dit à tous les Maliens que je ne soutiens plus IBK et je l’ai assumé. Personne ne doit penser que je soutiens IBK. Personne ne doit même l’imaginer »

Béchir Ben Haidara

