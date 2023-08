Ministère de la jeunesse et des sports charge de l’instruction civique et de la construction citoyenne : M. Abdoul Kassim Fomba décline la feuille de route de son département en 3 axes prioritaires

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba a procédé, la semaine dernière, au lancement officiel des 03 axes de son département conformément au Programme de Travail Gouvernemental (PTG) et au Plan d’Action du Gouvernement (PAG). C’était dans la salle de Presse du Stade 26 Mars, en présence des membres du département, des services rattachés et des organes de presse. Ces axes, faut-il le noter, sont désormais la feuille de route du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Ces axes se déclinent ainsi : En premier lieu, 𝐉𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐞́ : 𝐅𝐚𝐬𝐨-𝐛𝐚𝐚𝐫𝐚, 𝐍𝐞́ 𝐉𝐨̂𝐲𝐨̂𝐫𝐨̂. Il s’agira ici d’e𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧, 𝐥’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐪𝐮𝐞, de 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐭 d’𝐚𝐦𝐞́𝐥𝐢𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐞𝐧-𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞. Il va s’agir, au point 𝟐 de la mise en place de 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐝’𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬, avec pour objectif de c𝐫𝐞́𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐝’𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬, de 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐮𝐫s 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞́s, de 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐮𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞 et de 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞.

Enfin, 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭-𝐂𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧, ou l’axe 3 du département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Ici, il s’agit d’o𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬, d𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐡𝐞́𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞, d𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞. On constate déjà que tous ces trois axes sont réunis dans une autre activité phare du département, notamment les

Vacances citoyennes, édition 2023 qui se déroulent à Mopti et à San et qui doivent prendre fin aujourd’hui. Il s’agit de cette grande école de la citoyenneté regroupant tous les jeunes du Mali au service des différentes communautés dont ils partagent le quotidien pour mieux connaître ce pays et ses habitants. Il s’agissait pour le ministre Fomba, de par cette activité, d’être présent pour les jeunes du Mali, de communier avec eux afin de penser ensemble à l’enracinement des valeurs du Mali-Kura dont la jeunesse constitue le ferment essentiel. Il s’agissait aussi de travailler à l’éveil des consciences de notre jeunesse afin qu’elle puisse avoir sa propre vision des challenges de la République. Les vacances citoyennes, faut-il le rappeler, sont une initiative lancée par le ministre Hamane Niang sous le régime du Président Amadou Toumani Touré qui vise à éveiller chez les jeunes le sens de la responsabilité, la culture de la citoyenneté et de l’excellence, l’esprit de la paix et de la cohésion sociale. Les activités programmées sont destinées à développer en eux le goût des travaux d’intérêt collectif. Le patriotisme chez les jeunes, le rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne à travers le brassage interculturel sont aussi des objectifs assignés à ces vacances citoyennes. Au centre de cet agenda de la jeunesse malienne, étaient inscrits des formations en entreprenariat, des campagnes de reboisement et de sensibilisation, des travaux d’assainissement, des conférences débats sur les préoccupations essentielles de la jeunesse de notre pays… Les activités portent aussi sur l’information et la sensibilisation des jeunes sur la construction Citoyenne, l’accord pour la paix et la réconciliation, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, l’éducation, la culture, l’enseignement de l’esprit patriotique chez les jeunes, la citoyenneté, la circulation et la formation sur le code de la route, la santé de la reproduction et le sport. L’objectif, c’est d’aller aux contacts de nos concitoyens de toutes les confessions religieuses et obédiences politiques et idéologiques, de découvrir les riches cultures et vieilles traditions de notre pays, de partager avec les autres des moments intenses dans le respect de leurs règles et modes de vie, le renouveau du Mali passant par la construction citoyenne, surtout en cette période où le Mali traverse une phase critique de son histoire. Il devient dès lors urgent de préparer les jeunes à être des citoyens soucieux du bien public et à avoir leur propre perception des défis de la République et de leurs enjeux pour elle et pour l’ensemble des Maliens. Fousseyni SISSOKO Source : NOTRE VOIE

