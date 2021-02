Oudy k Sô ou encore la Maison Oudy K est une nouvelle boutique qui a ouvert ses portes, le samedi 06 Février 2021, et propose une large gamme de produits made in Mali comme des tissus en woodin, en lins et en coton glacé cousus par des tailleurs maliens portant la marque ‘’Oudy K’’ et sur mesure afin d’aider les Bamakoises et les Bamakois à avoir une nouvelle vision de la mode et d’agrémenter leurs beautés.

La boutique Oudy ka Sô ou la Maison Oudy K, du nom de sa promotrice Oudy Keita, une franco-malienne évoluant dans le domaine du marketing, du digital et de la mode, est située en plein cœur du quartier Hippodrome non loin de l’école Sup- Management et du stade municipal dudit quartier. Selon la promotrice, Oudy Keita, Oudy k Sô est un lieu de vie où il est possible de faire du shopping, de travailler, mais aussi pour se détendre. Elle a expliqué que la maison comporte différents espaces, en commençant par la boutique Oudy K dans laquelle on retrouve les vêtements de la marque accompagneé de son espace VIP nommé le ‘’Bar-saloon’’ qui permettra à la clientèle de patienter tout en prenant le thé et l’espace ‘’ co-working’’ qui offrira la possibilité de s’établir afin de travailler, de bouquiner, mais aussi à recevoir des séances de formations. Quant au dernier espace qu’est la piscine, elle est le prolongement de l’espace co-working et surtout un lieu de loisirs et de détente, a-t-elle développé. « Les différents espaces ne sont pas à usage unique, car Oudy K sô’’ veut répondre aux différents besoins événementiels (réception, mariage, anniversaires, masterclass, réunions, séminaires etc), mais aussi aux attentes des créateurs de contenus », a-t-elle exposé. La boutique est ouverte chaque jour de 14heures à 20heures et les clients désireux de porter la marque Oudy k peuvent s’y rendre et trouverons sur place des habits de la marque et un tailleur qui prendra leur coordonnés et rentreront en contact avec leurs habits dans deux semaines. Quant à l’espace de détente, elle est ouverte de 08heures à 20heures.

Moussa Samba Diallo

