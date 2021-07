Pour atteinte à l’honneur et à la dignité d’un citoyen : Ex-PDG de l’ACI, Mamadou Tiéni Konaté, condamné à 6 mois de prison avec sursis

L’ex-PDG de l’Agence de cessions immobilières (ACI), Mamadou Tiéni Konaté, vient d’être condamné à 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 150 000 FCFA d’amende. C’est le verdict rendu par le Tribunal de grande instance de la Commune II dans le procès opposant le jeune propriétaire immobilier, Mahamane Balobo Maïga dit Baba Maïga, à l’ex-PDG de l’ACI et autres.

Concernant l’affaire opposant Mahamane Balobo Maïga, plus connu sous le sobriquet de Baba Maïga, à l’ex-PDG de l’ACI, Mamadou Tiéni Konaté et autres, le verdict du Tribunal de grande instance de la Commune II est tombé, raide tel un couperet sur les prévenus. En effet, le Tribunal les a déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et par conséquent les a condamnés à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de 150 000 FCFA d’amende chacun.

“Le Tribunal reçoit Mahamane Balobo Maïga en sa constitution de partie civile la déclare régulière et bien fondée. Condamne les prévenus solidairement à lui payer la somme d’un franc symbolique. Ordonne la publication du présent dispositif du jugement dans deux journaux d’annonce légale. Ordonne en outre la diffusion du présent dispositif par la Radio Kledu. Condamne les prévenus aux dépens”.

On se rappelle que le jeune propriétaire immobilier Baba Maïga, de son vrai nom Mahamane Balobo Maïga, avait assigné en justice l’ex-PDG de l’ACI, Mamadou Tiéni Konaté, pour avoir porté atteinte à son honneur et à sa dignité lors de l’émission “Débat Politique” de Radio Kledu du 1er avril 2021. La sortie de l’ex-PDG de l’ACI lors de cette émission a suscité beaucoup de bruit, notamment avec ses allégations “graves” contre Baba Maïga.

Se sentant très touché par les propos de Mamadou Tiéni, Baba Maïga était dans l’obligation de porter l’affaire devant la justice afin de laver son honneur.

Après l’audience de consignation, le 17 mai dernier, le procès était prévu pour le 5 juillet au Tribunal de la Commune II. Après ce verdict, Mamadou Tiéni Konaté a la possibilité d’interjeter appel.

En tout cas, la gestion de Mamadou Tiéni Konaté à la tête de l’Agence de cessions immobilières (ACI) continue de défrayer la chronique dans les milieux d’affaires puisque la structure se trouve depuis quelques mois sous administration provisoire à cause de la mauvaise gestion présumée. Il s’agira pour l’administrateur provisoire, Amadou Maïga, de redresser la société qui souffre de plus de 3 milliards de FCFA de déficit.

A titre de rappel aussi, la gestion opaque de Mamadou Tiéni Konaté a toujours été dénoncée par les travailleurs à travers le comité syndical. Une manière pour dire que son passage à la tête de l’ACI reste un mauvais souvenir pour l’ensemble des travailleurs.

Lors d’une assemblée générale, le 24 novembre 2020, dans la salle de réunion de l’ACI, après la réussite d’une grève du 18 au 20 novembre 2020, les travailleurs avaient saisi cette opportunité pour dénoncer les pratiques mafieuses.

“Cette rencontre après la tenue de la grève est un moyen de veiller sur les intérêts matériels et moraux des travailleurs et d’alerter au besoin qui de droit pour les manquements constatés qui entravent le bon fonctionnement de la société”, déclarait le secrétaire général, Hamidou Dembélé. Avant de dénoncer haut et fort la gestion solitaire et opaque de la direction générale comme source des difficultés que traverse l’ACI.

Après avoir regretté l’augmentation substantielle des salaires de deux dirigeants sociaux en période de déficit, les travailleurs ont également dénoncé plusieurs actes qui ont surtout impacté le rendement de la société. Il s’agit de l’achat de parcelles du portefeuille immobilier invendable de la Bank of Africa-Mali pour environ 900 millions de FCFA, le paiement indu d’un montant de 120 millions FCFA à un concurrent qui dit avoir aménagé une voie d’accès suite au lotissement de Kati-Samakébougou, le paiement indu de 110 millions FCFA de dommages et intérêts à une partie civile, alors que l’ACI a été déclarée hors de cause ; l’escompte des traites émises par l’acquéreur de l’hôtel dont les frais d’un montant d’environ 850 millions FCFA… ont considérablement grevé les charges.

Sans oublier l’établissement et la remise de titre foncier d’un bâtiment administratif de l’Etat, alors que le client ne s’est pas acquitté de la totalité du prix de cession ; la vente d’un bâtiment administratif de l’Etat hors de toute concurrence après recommandation du Vérificateur général de revenir à la procédure de vente aux enchères ; le non-respect de la procédure de vente aux enchères de certaines parcelles de l’ACI-2000 et de Souleymanebougou. Cela, malgré l’engouement de la clientèle pour ces sites et ceci en ignorant totalement le ministre de tutelle rappelant le respect strict de ces procédures.

Autres griefs des travailleurs, c’est le non-paiement des droits dus à l’Etat avec comme conséquence la non délivrance des titres fonciers entraînant de nombreux contentieux. Et surtout, le contrat de bail opaque signé entre l’ACI et un opérateur économique de la place sur le Centre commercial au Grand marché. Selon les travailleurs, ce contrat draine environ 1 milliard de FCFA au titre des impayés de loyer.

Face à ces irrégularités, les travailleurs avaient saisi les structures de contrôle. C’est ainsi qu’une mission de l’Inspection des domaines et des finances avait séjourné à l’ACI afin de fouiller dans la gestion de Mamadou Tiéni Konaté.

Selon nos informations, une autre mission vient de séjourner à l’ACI, cette fois-ci pour voir clair dans la vente des bâtiments publics.

C’est dire que les ennuis ne font que commencer pour l’ancien président intérimaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM).

El Hadj A.B. HAIDARA

