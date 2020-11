Le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goita a fait un don de vivres composé de riz et de bidons d’huile de 5 litres aux veuves des militaires décédés sur le front à travers l’appui des jeunes de la diaspora malienne, le jeudi 12 novembre 2020. Il a aussi procédé au lancement des travaux de 10 forages équipés offerts aux familles des militaires du camp Soundjata Keïta de Kati.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Koné et de plusieurs autres personnalités militaires, civiles et coutumières à la place d’armes du camp Soundjata Keita de Kati.

Selon le lieutenant-colonel Kadiatou Sanogo, chargée de mission et des questions sociales à la vice-présidence, cette cérémonie est pleine de bon sens eu égard aux contraintes liées à l’eau et aux problèmes sociaux auxquels sont exposées les familles orphelines des militaires. Elle a précisé que les familles militaires constituent un autre front à l’intérieur, au regard du rôle qu’elles jouent et des souffrances qu’elles endurent dans l’armée. Une attention particulière leur doit donc être accordée en vue d’un assouplissement destiné à gommer les aspects les plus contraignants de la condition militaire, a-t-elle déclaré.

Le commandant de la Région militaire N°3, le colonel Moussa Soumaré a salué le geste hautement humain du vice-président de la transition à l’endroit de celles qui n’ont plus leurs époux ici-bas. Il a aussi salué le don des forages qui, selon lui, vient soulager la souffrance des femmes et des enfants du camp. Il a réitéré l’engagement du commandement à veiller aux bons usages de ces installations.

Bréhima Diallo, avec FAMa

Commentaires via Facebook :