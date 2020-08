Sondage de la Fondation Tuwindi : 77 % des Maliens favorables au M5-RFP, 80 % à la dissolution de l’AN et 79 % pour la démission du PM

Un sondage rendu public par la fondation Tuwindi , le 14 août dernier, et réalisé dans 11 localités par rapport à la crise sociopolitique qui secoue le pays, les Maliens donnent leur perception sur la demande pressente de la démission du président de la République, à celle du premier ministre , Dr Boubou Cissé, à la dissolution l’Assemblée nationale, le combat du M5-RFP et la désobéissance civile décrétée par ce mouvement de contestation.

–Maliweb.net- Les résultats du sondage montrent à suffisance que les Maliens ne sont pas favorables aux trois premières institutions du pays dont ils demandent la démission de leurs responsables.

Ainsi, il ressort sur les 739 réponses réalisées dans les 11 localités, à savoir dans la quasi-totalité des régions du Mali, où ce sondage a été réalisé, 54 % des sondés contre 46 % se disent favorables au départ du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta.

Quant au premier ministre, Dr Boubou Cissé, reconduit dans les fonctions il y a deux mois par le Chef de l’Etat, 79 % des personnes sondées se disent favorables à la démission contre seulement 21 % qui soutiennent de ne pas approuver cette demande. Ces chiffrent très élevés pourraient s’expliquer par la contestation dont le Premier ministre fait l’objet au sein des partis de la majorité présidentielle, ceux réunis au sein du M5-RFP voire certaines organisations de la société civile.

Et s’agissant de l’Assemblée nationale du Mali, il ressort toujours dans ce sondage que 80 % de Maliens se sont montrés favorables de cette institution. Plusieurs députés élus lors des dernières législatives font l’objet de beaucoup de contestations au point que la médiation de la CEDEAO dans la crise malienne a demandé la démission de 31 députés pour réorganiser des élections législatives partielles. Cette question sera épluchée dans les prochains jours par la nouvelle Cour Constitutionnelle qui a prêtée serment la semaine dernière.

Par ailleurs, le sondage de la fondation Tuwindi a demandé l’avis des maliens par rapport à la lutte du M5-RFP. Ainsi, les sondages montrent que 77 % des Maliens reconnaissent le bien-fondé de la lutte du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), 52 % des personnes sont favorables à la forme de la désobéissance civile. Et enfin, 41 % des sondés disent adhérer aux recommandations de la CEDEAO issue du sommet virtuel des chefs d’État, le 27 juillet 2020.

« Ce sondage est le fruit d’une recherche scientifique menée par Tuwindi. Les résultats ne sauraient aucunement être confondus avec la position de Tuwindi sur la crise politique actuelle au Mali », a averti la Fondation Tuwindi, qui indique que la lecture de ce rapport révèle une certaine évidence à savoir que les Maliens sont unanimes, en grande partie, sur la dissolution de l’Assemblée nationale et la démission du Premier ministre Boubou Cissé. Pour cette fondation, ces deux points cristallisent les tensions, et leur résolution pourrait contribuer à sauver la tête du chef d’État, Ibrahim Boubacar Kéïta, voire parvenir à la sortie de crise.

Il faut noter également que ce sondage met en cause la crédibilité de la CEDEAO, qui est perçue par de nombreux maliens à travers la désapprobation du plus grand nombre de Maliens de vouloir imposer son diktat. Cette fondation dit espérer que ce sondage pourrait alors servir de schéma pour les négociations futures pour une sortie de crise rapide. Surtout qu’il arrive dans un moment où le médiateur de la CEDEAO, l’ancien président Nigérian, Goodluck Jonathan, multiplie les initiatives de négociations entre le M5-RFP et le régime Ibrahim Boubacar Keïta en y associant les leaders religieux comme le chef des Hamallistes Cherif Bouyé Haïdara et celui des ançars, Ousmane Madani Haïdara.

Siaka DIAMOUTENE, Maliweb.net

