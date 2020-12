Le climat sociopolitique de la période transitoire, actuellement en cours, s’alourdit depuis plusieurs jours. C’est à cause de suspicions, accusations et arrestations qui sont dangereusement préjudiciables à l’issue de cette Transition.

– maliweb.net -Selon certaines indiscrétions non convaincantes, l’ex-Premier ministre, Dr Boubou Cissé serait le cerveau d’un projet de déstabilisation de la Transition. Ce qui aurait motivé des arrestations de cadres dont certains de ses proches. Et dire que cette période transitoire, sensible apparemment lancée vers son objectif final, la tenue d’élections générales crédibles et transparentes en 2022 !

En effet, la semaine, qui vient de s’écouler, aura été marquée par les informations sur des arrestations opérées pour justifier un projet de déstabilisation (supposée ou avérée) de la Transition.

En réalité, selon de nombreux observateurs, l’absence de consensus sociopolitique autour des organes de la Transition instaure un climat de suspicions fortement préjudiciable au bon déroulement de cette période charnière pour le Mali. Cela est attesté par la mise à l’écart d’une bonne partie de la classe politique et de la société civile dans la composition des organes de cette Transition. Ce fut le cas avec le gouvernement, formé majoritairement de militaires et de leurs amis. Idem pour le Conseil national de Transition dans lequel la classe politique ne se sent pas représentée. Cette démarche est consolidée depuis plusieurs jours par une forte militarisation de l’administration. Puisque ce sont les militaires qui dominent dans les nominations aux différents postes de la hiérarchie administrative, en particulier dans les départements ministériels et les collectivités déconcentrées (gouverneurs et préfets, etc)

Cette marginalisation de pans importants des forces vives du pays, crée un sentiment de non-accompagnement chez les autorités de la Transition. Ce qui peut doper les éventuelles appréhensions de se voir déstabiliser.

En effet, comment comprendre facilement que l’ex-Premier ministre Boubou Cissé puisse concevoir un projet aussi funeste de renverser les autorités de la Transition (de 18 mois), qui vient d’être amorcée ? Dr. Boubou Cissé, à qui l’on prête des ambitions présidentielles, ne devrait-il pas se préoccuper de voir la Transition évoluer rapidement pour arriver à l’élection présidentielle ? Pourquoi le dernier Premier ministre d’IBK se risquerait-il dans une telle démarche suicidaire, lui si pieux et discret ? Pourrait-il nourrir un tel destin déstabilisateur sans s’en référer à son mentor le président IBK ? IBK a-t-il les ressources nécessaires pour tenter un tel saut dans l’inconnu ? Autant de questions qui laissent perplexes sur ce fameux projet de déstabilisation de la Transition, dont curieusement aucun des premiers arrêté n’est un haut gradé ou un simple militaire de rang. De là à conclure qu’il s’agit là d’un gros dossier cousu de fil blanc, il n’y a qu’un petit pas vite franchi.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :