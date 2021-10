Sommet Afrique-France: retour sur le débat épique entre Macron et les jeunes Africains

Sur la Côte d’Ivoire, Emmanuel Macron a répliqué que, suite au décès du candidat RHDP Amadou Gon Coulibaly, il y avait eu « une circonstance exceptionnelle », qui avait conduit le président Alassane Ouattara à solliciter un 3e mandat, mais que la France souhaitait à présent « un renouvellement de génération ».

Enfin, sur le Tchad, le président français a tenté de justifier la succession actuelle du père par le fils de deux façons. D’abord, il s’est abrité derrière la décision du président de l’Assemblée, Haroun Kabadi, de renoncer à présider la transition. Un argument qui fait beaucoup sourire à Ndjamena. Ensuite, il s’est réfugié derrière le fait que le Tchad est perclus de risque terroriste que même l’Union Africaine est compréhensive. « Transition ne veut pas dire transmission », a-t-il ajouté. Réaction de l’un de ses interlocuteurs après la plénière, « Je n’ai pas été convaincu ».

Le vocabulaire questionné

Il y a eu aussi des débats sur le vocabulaire. Le mot « aide » a été contesté, Emmanuel Macron s’est engagé à parler d’investissement solidaire. Certaines choses étaient de l’ordre du symbolique, d’autres très concrètes. Le président français a annoncé durant ces échanges la création d’un fonds d’innovation pour la démocratie. Objectif : soutenir les acteurs du changement, notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie.

Autre annonce : la restitution des 26 œuvres d’art au Bénin se fera à la fin du mois à Paris en présence de Patrice Talon, alors qu’une autre œuvre, le tambour parleur du peuple Ebrié, sera lui bientôt rendue à la Côte d’Ivoire.

Une campagne électorale vers la «diaspora» africaine ?

Un bilan et un projet. Tous les ingrédients d’une campagne étaient réunis. A Montpellier Emmanuel Macron a d’abord voulu montrer qu’il tenait les engagements pris lors de son discours de Ouagadougou au début du quinquennat et notamment celui de donner à la société civile une attention plus importante. Mais il s’est aussi projeté dans les années à venir au cours desquelles il espère poser les bases d’une nouvelle relation avec l’Afrique en faisant miroiter des promesses qui ne tiendront que s’il est toujours président. Même si Emmanuel Macron n’est pas officiellement candidat à sa réélection, il était bel et bien en mode conquête sur la forme en se mettant en scène dans un échange sans tabou et sur le fond. Il a défendu une vision des relations franco-africaines et continué à creuser le sillon d’un président qui « regarde l’histoire en face », qui reconnait certaines responsabilités de la France mais en même temps veut tourner la page des souvenirs historiques douloureux. Une manière aussi d’essayer de séduire, de convaincre la « diaspora », ces 7 millions de Français d’origine africaine qu’il veut placer au cœur de son action. Un électorat potentiel parfois stigmatisé dans le débat national sur l’immigration.

