Ce vendredi 1er novembre 2024, le terrain de l’ISPRIC a vibré au rythme des finales de la Coupe de la Solidarité Inter-Caisses de Sécurité Sociale. Dans une ambiance survoltée, l’INPS s’est offert un doublé mémorable face à la CMSS, raflant les trophées féminin et masculin sous les yeux des autorités et d’un public conquis.

Les Dames de l’INPS frappent fort : une victoire 3-1 sans appel

La journée a démarré en fanfare avec la finale féminine, où les joueuses de l’INPS ont dominé la CMSS dès le coup d’envoi donné par le Ministre de la Santé et de la Solidarité, le Colonel Assan Badiallo TOURÉ. Bien en place et déterminées, les Dames de l’INPS ont rapidement pris le contrôle du match, enchaînant les offensives et imposant leur rythme. Résultat : un triomphe incontestable de 3-1 qui a enflammé leurs supporters. Les autorités présentes, dont plusieurs hauts responsables des caisses de sécurité sociale, n’ont pas caché leur admiration pour cette performance de haut niveau, applaudissant chaleureusement les deux équipes.

Une finale masculine haletante décidée aux tirs au but

Dans la foulée, la finale masculine entre l’INPS et la CMSS a offert un véritable suspense aux spectateurs. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score est resté vierge à l’issue du temps réglementaire. La tension est montée d’un cran avec la séance de tirs au but, où les Hommes de l’INPS ont finalement arraché la victoire 3 tirs à 2, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes.

La remise des trophées, effectuée par le Directeur Général de l’INPS en personne, a couronné cette journée exceptionnelle, marquée par un fair-play exemplaire et une ferveur palpable. Dans son discours, le DG de l’INPS a salué l’esprit combatif des deux équipes et a rappelé l’importance de cette compétition comme symbole de solidarité et de cohésion entre les caisses de sécurité sociale du Mali.

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, 𝐈𝐍𝐏𝐒.

