1/8èmes de finale de la Can Total Energies : Les Aigles du Mali battent les Etalons et croisent les Eléphants en ¼ de finale

Les Aigles du Mali se sont qualifiés en ¼ de finale de la CAN TotalEnergies à l’issue de leur rencontre contre les Etalons du Burkina Faso battus 2-1 le mardi 30 janvier 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. Edmond Fayçial Tapsoba (qui a dévié la balle dans sa cage) et Lassine Sinayoko sont les auteurs des buts maliens. La réduction burkinabé a été inscrite par Bertrand Traoré sur penalty. En ¼ de finale, le Mali sera opposé à la Côte d’Ivoire ce samedi 3 février 2024 à Bouaké.

A l’entame de la rencontre, les Aigles surprennent les Etalons avec un “but matinal” (3e mn). Dans un cafouillage dans la surface de réparation, inscrit à la 3e mn par Amadou Haïdara. Au départ de l’action, il y avait un coup franc tiré par Mohamed Camara. Cette action crée un cafouillage dans la surface de réparation burkinabé. Et dans cette action, Edmond Fayçial Tapsoba trompe son propre gardien en déviant la balle dans sa cage. Après l’inscription de ce but, les Aigles mettent pression sur les Etalons. A la 25e mn, Adama Traoré, dans sa pénétration, est fauché dans la surface de réparation, l’arbitre libyen n’accorda pas le penalty. Les deux équipes jouèrent au chat et à la souris. A la 37e mn, la tête d’Ismahila Ouédraogo a failli tromper Djigui Diarra mais sa balle passa au-dessus de la barre transversale. Malgré la domination malienne, la pause intervint avec l’avantage des Aigles.

Revenus des vestiaires, les Aigles réussissent leur2e but par Lassine Sinayoko Servi à l’entrée de la surface de réparation burkinabé, il se débarrasse de ses vis-à-vis et fonce sur le gardien avant de battre ce dernier. Les Etalons qui jouèrent à la défensive, sortirent de leur camp pour aller menacer Djigui Diarra. A la 54e mn, leur pression paya. Dans un cafouillage dans la surface de réparation malienne, les Etalons obtinrent un penalty qui sera transformé par Bertrand Isidore Traoré. Menés 2-1, les Burkinabés multiplièrent les assauts. Pour trouver une solution aux multiples attaques burkinabés, Eric Sékou Chelle procéda à des changements à la 72e. Amadou Haïdara et Adama Traoré sont remplacés par Diadié Samassékou et Sékou Koïta. A la 89e mn, Boubacar Kiki Kouyaté et Mohamed Camara cédèrent leurs places à Fousseyni Diabaté et Mamadou Fofana. Malgré ces remplacements, le score resta à 2-1 en faveur des Aigles.

Lassine Sinayoko “Homme du match” : “Le match contre les Eléphants sera compliqué “

A l’issue de la rencontre, Lassine Sinayoko (l’auteur du 2e but malien) a été désigné “Homme du match”. A la conférence de presse d’après match, il a confié que cela lui faisait plaisir d’être désigné. “Je suis fier d’être désigné Homme du match. Le coach nous avait beaucoup motivés en nous demandant de jouer avec les valeurs maliennes. C’est ainsi que j’ai senti une sensation de jouer pour le Mali”, a-t-il dit.

Se prononçant sur la rencontre des Aigles contre les Eléphants en ¼ de finale, il a laissé entendre que ce match à Bouaké va être compliqué. “Le match contre les Eléphants sera compliqué. Nous allons tout donner pour gagner. Mais, si nous perdons, il n’y aura pas de regret”, a-t-il dit.

Eric Sékou Chelle : “Notre victoire contre les Etalons est mérité, le match contre les Eléphants sera un match particulier”

Sur la performance des Aigles, Eric Sékou Chelle (le sélectionneur des Aigles) a seulement dit que le match contre les Etalons était intéressant. “Notre victoire contre les Etalons est mérité. Mon système de jeu a fonctionné même si nous avons eu du mal à nous adapter au jeu burkinabé. Les Etalons ont joué leur va-tout. Je félicite mes joueurs. Je suis fier d’eux, je suis fier du Mali”, a affirmé.

Se prononçant sur la rencontre contre les Eléphants en ¼ de finale, il a confié que son équipe a des qualités et des défauts mais qui mérite de gagner les matches. “Je suis fier de mon équipe. Le match contre les Eléphants sera un match particulier que nous avons envie de gagner. J’étudie les équipes en face avec quelques variances, avec des animations. La Côte d’Ivoire a une bonne équipe avec de bons joueurs. Mais la vérité d’hier n’est pas la vérité d’aujourd’hui. Nous allons préparer le match contre la Côte d’Ivoire. Je me suis toujours fixé l’objectif de gagner mes matches”, a-t-il indiqué.

Hubert Velud (Sélectionneur du Burkina Faso) : “Nous avons perdu contre une meilleure équipe du Mali”

Dans son intervention, Hubert Velud (Sélectionneur du Burkina Faso) a reconnu qu’il a perdu contre une meilleure équipe du Mali. “J’ai une grosse déception aujourd’hui à cause d’un problème de concentration de mes joueurs à la ère partie de jeu. En 1ère mi-temps, plusieurs choses n’ont pas marché. C’était compliqué de jouer en milieu de terrain. Nous avions en face de nous une bonne équipe malienne. Je n’ai pas été surpris de la qualité de jeu de l’équipe malienne qui a une bonne attaque. Nous avons fait une bonne 2e partie. Honnêtement, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs pour cette 2e partie. Nous avons perdu contre une meilleure équipe du Mali. Le Mali a de bons joueurs. Nous avons eu quelques opportunités mais nous avons également introduit de nouveaux joueurs. Je n’ai pas été surpris par la qualité de cette équipe. Une très bonne qualité avec des milieux de terrain de haut niveau. Offensivement, on a vu une belle équipe du Mali et on les félicite. Nous allons digérer cette défaite. Nous devons examiner et analyser les bons et les mauvais côtés de notre séjour ici. La CAN est très ouverte. C’est l’une des meilleures CAN en termes de football et d’organisation. C’est dommage que nous quittions la compétition”, a-t-il déclaré.

Les affiches des ¼ de finales

Vendredi 2 février 2024

Nigeria-Angola (17 h)

RD Congo-Guinée Conakry (20 h)

Samedi 3 février 2024

Mali-Côte d’Ivoire (17 h)

Cap-Vert-Afrique du Sud (20 h)

Siaka DOUMBIA – Envoyé spécial à Korhogo

