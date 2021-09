1re journée des éliminatoires coupe du monde, Qatar-2022 : Les Aigles du Mali assurent l’essentiel face au Rwanda à Agadir

Après plusieurs reports pour cause de Covid-19, les rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar-2022 ont débuté le mercredi 1er septembre dernier dans plusieurs capitales africaines. Considérés comme les favoris du Groupe E, les Aigles du Mali ont tenu leur rang en s’imposant face au Rwanda par le minimum de 1-0. Une rentrée en matière réussie pour le capitaine Hamary Traoré et ses coéquipiers. Malgré la délocalisation de leur rencontre de la première journée à Agadir, au Maroc, pour faute de stade national non homologué par la Caf, les Aigles du Mali ont assuré l’essentiel en battant le Rwanda par le score de 1-0. L’unique but de la rencontre est a été inscrit à la 20e minute de jeu par Adama Traoré dit Malouda, suite à une longue passe en profondeur de Moussa Djénépo.

Avant, l’ailier des Aigles Moussa Djénépo avait eu l’opportunité d’ouvrir le score mais le jeune joueur de Southampton a raté le penalty qu’il avait lui-même provoqué face aux défenseurs rwandais. C’est sur ce score de 1-0 que l’arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires.

A la reprise, les poulains du coach Mohamed Magassouba ont continué leur domination face à une équipe Rwanda qui n’arrivait pas à imposer son jeu. Le capitaine Hamary Traoré et ses coéquipiers auraient pu donner une autre tournure au score, mais ils manquaient d’efficacité dans le dernier geste.

Avec cette victoire, les Aigles du Mali vont maintenant s’envoler pour l’Ouganda où ils vont affronter les Cranes le 6 septembre. Des Ougandais qui, eux, jouaient hier au Kenya leur match initial, toujours dans le groupe E. Score final : 0 but partout. Mahamadou Traoré

