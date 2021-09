Aigles du Mali: Paiement très prochain des arriérés de salaires impayés depuis 2018

Avant de s’envoler pour Kampala (Ouganda) pour le deuxième match des Aigles du Mali dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher a rencontré ce samedi 04 septembre 2021, les joueurs de l’Equipe nationale et le staff technique en compagnie du président de la Femafoot, Mamoutou dit Bavieux Touré.

L’objectif de cette rencontre était de faire procéder par les services compétents du département au paiement des primes de sélection et de victoire du match Mali – Rwanda du 01 septembre 2021 et d’échanger avec les Aigles et la Fédération, afin de se rassurer du bon moral de l’équipe.

À savoir que l’intégralité de ces primes a été payé le samedi 04 septembre 2021 et le moral des troupes était au top pour livrer le match contre l’Ouganda ce lundi (Ndlr:06 septembre).

Au cours de la rencontre, le ministre Mossa Ag Attaher a rassuré l’equipe d’encadrement technique quant aux paiements très prochains et par tempérament des arriérés de salaires impayés depuis 2018.

Ainsi, il a expliqué à l’entraîneur et à ses collaborateurs « nous avons hérité de cette situation d’arriérés de salaires datant de 3 ans, mais la décision a été prise par les plus hautes autorités du pays pour que l’ensemble de ces arriérés de salaires soit régularisé en fonction des possibilités de l’Etat. »

Il a rajouté, qu’il reste convaincu que le paiement des primes de sélection et de victoire dans les délais, de même que la régularisation de la situation des arriérés des salaires de l’équipe d’encadrement constituent un facteur de renforcement de la motivation au sein de l’équipe et un gage de confiance entre elle et le département.

Tout en félicitant la Fédération à travers son président Bavieux, le staff technique et surtout les joueurs pour tout le travail qu’ils sont en train de réaliser, il les a exhortés à redoubler d’efforts pour que l’Equipe nationale du Mali soit pour la première fois dans l’histoire du football malien à la Coupe du monde Qatar 2022.

AMT avec 𝑪.𝑪𝑶𝑴/𝑴𝑱𝑺

Commentaires via Facebook :