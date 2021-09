Après leur exploit aux compétitions africaines et internationales : Orange-Mali offre 35 millions de Fcfa aux différentes équipes championnes de basket-ball

Le directeur général d’Orange-Mali, Brelotte Ba a procédé, le mardi 31 août dernier au palais des Sports Salamatou Maiga, à la remise de chèques géants aux différentes équipes championnes d’Afrique de Basketball pour avoir hissé haut les couleurs nationales lors des compétitions africaines et internationales. Chacune des équipes championnes a reçu 10 millions de Fcfa, 5 millions de Fcfa pour les vice-championnes et 5 millions de Fcfa pour les U19 filles qui ont occupé la quatrième place lors du Championnat du monde de basketball, Hongrie 2021.

C’est sous l’œil vigilant du directeur général de l’entreprise citoyenne, Brelotte Ba, que cette cérémonie de remerciement des champions s’est déroulée, en présence d’Amadou Traoré, premier vice-président de la Fédération malienne de basketball, Boubou Diallo, représentant du directeur national des Sports et de l’Education physique (Dnsep), ainsi que plusieurs membres du bureau fédéral.

C’est pour célébrer les différentes équipes championnes d’Afrique de basketball que l’entreprise citoyenne par excellence, Orange-Mali, a décidé d’organiser une grande cérémonie de réception pour magnifier les performances des joueurs et joueuses qui ont honoré le Mali. Il s’agit de cinq (5) équipes dont deux équipes championnes (U16 Filles, Égypte 2021 et U18 Garçons, Égypte 2020), deux équipes vice-championnes (U16 Garçon, Égypte 2021 et U18 Filles, Égypte 2020) et une équipe U19 Filles qui a occupé la quatrième place lors de la Coupe du monde de basketball, Hongrie 2021.

Les deux équipes championnes ont reçu 10 000 000 Fcfa chacune, tandis que chaque équipe vice-championne a reçu 5 000 000 Fcfa et l’équipe féminine U19 occupant la quatrième place à la Coupe du monde a été récompensée avec 5 000 000 Fcfa.

Notons que le Directeur général d’Orange-Mali a offert un prix spécial de 500 000 Fcfa à Rokiatou Berthé qui a remporté tous les trophées individuels lors de l’Afrobasket U16 Filles, Égypte 2021. Elle a remporté 4 trophées individuels de la compétition : meilleure tri pointeuse, meilleure joueuse, MVP et meilleure rebondeuse.

Dans son intervention, la représentante des basketteurs, Fanta Koné, a expliqué qu’elles sont particulièrement fières de participer à cette grandiose réception. “Une cérémonie de réception qui nous réconforte et qui nous rend fiers d’être maliens. Aujourd’hui, notre cher pays traverse des moments difficiles, mais il ne chavirera pas. Debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour le Mali. Monsieur le Directeur général d’Orange-Mali, les basketteuses et basketteurs maliens vous disent merci car c’est grâce à votre assistance à la Fédération malienne de basketball que cette discipline fait des progrès. Nous continuons de solliciter votre accompagnement”, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le premier vice-président de la Fédération malienne de basketball se dit très honoré de participer à cette cérémonie de réception. “Ces jeunes dames et messieurs ont tous honoré le Mali en remportant des trophées et des titres individuels et cela mérite vraiment d’être célébré. Nous étions avec les U16 Filles en Égypte et nous avons vu avec quels détermination et engagement elles ont remporté ce trophée. Aujourd’hui, le mot me manque pour féliciter et remercier ces jeunes champions et championnes d’Afrique de basketball. Depuis des années, Orange-Mali accompagne la Fédération malienne de basketball et elle a toujours honoré ses engagements”, dit-il.

Brellote Ba, directeur général d’Orange-Mali, dans son intervention, a précisé qu’il est très fier d’être à côté des champions et des championnes d’Afrique de basketball. “Je suis extrêmement fier de participer à cette cérémonie de réception. Vous été excellent à plusieurs titres parce que depuis des années vous êtes en train de remporter des trophées pour le Mali. C’est la performance, mais également de la constance parce que cela fait plusieurs années que le basketball malien est sur le toit de l’Afrique. Au nom d’Orange-Mali, nous vous remercions pour tous ces résultats. Orange-Mali est un partenaire du sport et depuis des années nous accompagnons les fédérations nationales sportives, dont celle de basketball. Au-delà des équipes nationales, nous accompagnons la Fédération malienne de basketball dans l’organisation des compétitions comme le championnat national, la Coupe du Mali et les conférences de basketball. Aujourd’hui, nous sommes ravis de constater que cet accompagnement a permis de produire des championnes d’Afrique”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou TRAORE

