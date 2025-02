Bamako a accueilli la 2ᵉ édition des Jeux sportifs africains Maarif

– Avec la participation de plus de 2 000 élèves issus de 20 pays africains

La capitale malienne Bamako a accueilli du 15 au 17 février, la 2ᵉ édition des Jeux sportifs africains des Écoles internationales Maarif. Cet événement a réuni plus de 2 000 élèves issus de 20 pays africains.

Madagascar était représentée par deux élèves, Andry et Cindhy, qui ont pris part à plusieurs épreuves.

Selon Francky Razanadahy, représentant adjoint de la fondation Maarif à Madagascar, « le premier jour, Andry a atteint la finale du 100 mètres, tandis que Cindhy a également été finaliste du lancer de poids. Le lendemain, elle a terminé à la 4ᵉ place du lancer de javelot et à la 5ᵉ place du lancer de poids ». « Ce résultat est encourageant, d’autant plus qu’ils n’avaient jamais pratiqué le lancer de javelot auparavant », a-t-il expliqué.

L’ambassadeur de Türkiye à Madagascar, Ishak Ebrar Çubukçu, a souligné que « ces rencontres permettent d’encourager l’esprit de compétition tout en favorisant les échanges culturels ». Et d’ajouter : « De plus, elles renforcent les liens entre les jeunes des différents pays. Je félicite nos deux élèves pour leur participation et leur engagement à représenter l’École internationale Maarif d’Antananarivo. Bravo aux jeunes ! »

De son côté, Cindhy a exprimé sa reconnaissance pour cette expérience. « Merci beaucoup à l’École internationale Maarif-Madagascar de nous avoir offert cette opportunité », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a souligné la portée de cet événement. « Ce tournoi ne se résume pas à une simple compétition sportive. Il incarne un message d’espoir, mais aussi un appel à l’unité et à la coopération ».

Francky Razanadahy a indiqué que « l’équipe s’était préparée pendant un mois pour cette compétition. Forts de cette première expérience, ils se préparent déjà pour l’année prochaine et comptent participer à d’autres activités ».

Source: https://www.aa.com.tr/fr

