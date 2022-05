Du 12 au 14 mai 2022, le ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction Citoyenne a organisé les Journées sportives et citoyennes pour la consolidation de la paix. L’évènement s’est déroulé à Bandiagara en partenariat avec Plan international, UNFPA et Unesco.

Ces Journées sportives et culturelles de Bandiagara visent à renforcer les liens de cohésion et de solidarité entre les communautés en vue de promouvoir le vivre ensemble. Durant 3 jours, plusieurs activités ont été menées dans la région en vue de promouvoir les valeurs de consolidation de la paix, de la réconciliation et du vivre- ensemble chez les jeunes de Bandiagara.

En plus de la jeunesse de Bandiagara, l’ensemble des autorités locales, coutumières, traditionnelles et religieuses, les femmes et les jeunes, les hommes de la culture et des médias de la région étaient également présents aux différentes activités.

Cette initiative du gouvernement malien à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, soutenue par des partenaires tels que Plan international, UNFPA et Unesco, a été mise en œuvre à travers des conférences débats sur la paix et la cohésion sociale, l’inauguration de la Maison des Jeunes de Bandiagara, la distribution de vivres et de semences aux populations de la région, la campagne de reboisement, des matchs de basket-ball et de lutte traditionnelle, des concerts et de feu de camp animé par les scouts et guides du Mali.

Grand artisan de la tenue de ces journées, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, a rappelé que ces journées de Bandiagara contribuent à consolider « cet élan d’édification de notre communauté malienne à travers sa belle et riche diversité. Elles visent à prouver le caractère arc-en-ciel de notre nation ».

Ces rencontres de Bandiagara ont également été l’occasion pour la jeunesse de la région d’adresser des cris de cœur aux autorités en les sollicitant pour le renforcement du dispositif sécuritaire dans la région, le retour rapide de la population déplacée à cause de la crise, la réouverture des écoles dans certaines localités de la région, la restauration de la confiance entre la population et les forces de sécurité, la rénovation du stade municipal, l’organisation de façon régulière des activités culturelles et sportives entre autres.

Ayant prêté une oreille attentive à toutes ces doléances, le ministre Mossa Ag Attaher a rassuré la jeunesse de Bandiagara que leurs doléances seront prises en compte. L’un des moments forts de cette cérémonie a été la remise de vivres et de semences à plusieurs familles de la région. En partenariat avec le ministère du Développement rural et le Commissariat à la Sécurité alimentaire, Mossa Ag Ag a apporté à la population de Bandiagara, une quinzaine de tonnes de vivres et de semences, deux tonnes de mil et 500kg de niébé wilibali.

Ces semences certifiées et de 1ère génération permettront de semer plus de 400 ha en mil et plus de 250 ha en niébé. Elles permettront à coup sûr, de produire plus de 900 tonnes de mil et plus de 250 tonnes de niébé.

À la fin des journées sportives et citoyennes pour la consolidation de la paix à Bandiagara, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a reçu des messages de remerciements et de félicitations de la part de l’ensemble des autorités de la nouvelle région.

Vivement la prochaine édition.

Alassane, avec 𝑪.𝑪𝑶𝑴/𝑴𝑱𝑺

Commentaires via Facebook :