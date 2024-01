CAN 2023 : Le Cameroun se qualifie de justesse en battant la Gambie, le Sénégal assure la 1ʳᵉ place

C’était le dénouement du groupe C de cette CAN 2024 qui se jouait ce mardi à partir de 18h00 et le suspense a été au rendez-vous. Tandis que le Sénégal a validé son statut face à la Guinée, le Cameroun s’est qualifié en battant la Gambie alors qu’il était mené 2-1 à la 85ᵉ minute !

Gambie 2 – 3 Cameroun

90 minutes plus tard, le Cameroun souffle et verra bel et bien les huitièmes de finale de la CAN 2024. On les pensait KO après le deuxième but de la Gambie à la 85ᵉ minute, mais non. Les Lions Indomptables ont renversé leur adversaire au terme d’un scénario totalement loufoque.

Le courage et l’envie de la Gambie leur a permis de prendre l’avantage au meilleur moment ce mardi à Bouaké, au Stade de la Paix, mais, finalement, cela n’aura servi à rien. Ablie Jallow (72ᵉ) et Omar Colley (85ᵉ) ont remonté au score après que Karl Toko-Ekambi a ouvert le score de la tête à la 58ᵉ minute.

Néanmoins, le cœur et l’abnégation des Camerounais a pris le meilleur sur la Gambie. Ces derniers n’ont rien lâché et sont allés chercher cette qualification dans les ultimes instants. Le CSC de Gomez (87ᵉ) après un centre à droite de Tchato et une tête du défenseur du Stade Rennais, Christopher Wooh (91ᵉ), ont offert une victoire vitale aux hommes de Rigobert Song.

Les joueurs et les supporters ont vécu un véritable ascenseur émotionnel, tandis que les Gambiens croyaient égaliser une nouvelle fois, mais leur but était refusé pour une main de Sanneh (94ᵉ).

Le Cameroun, qui termine la phase de groupes à la 2ᵉ place de son groupe, se qualifie de manière in extremis pour les huitièmes de finale et rencontrera le Nigéria en 1/8.

Guinée 0 – 2 Sénégal

Déjà assuré d’être qualifié, mais sans être certain de finir premier, le Sénégal a abordé la rencontre tranquillement. Durant la première mi-temps, les hommes d’Aliou Cissé se sont contentés de gérer tout en tirant cinq fois au but, mais sans cadrer. Virtuellement leader de son groupe, le Sénégal a cru se voir accorder un but en toute fin de période, mais l’arbitre n’a pas sifflé. Les esprits se sont légèrement échauffés avant le retour aux vestiaires.

Au moment de retourner sur la pelouse, les Lions de la Teranga ont immédiatement accéléré. Néanmoins, la possession est restée relativement équilibrée, la Guinée essayant tout de même de faire mal sur attaque placée.

Cela a permis à Sadio Mané d’avoir l’occasion au terme d’une transition d’ouvrir le score et après avoir dribblé le gardien adverse, l’ancien joueur de Liverpool a manqué le cadre en bout de course (57ᵉ).

Mais sur un coup franc excentré quelques minutes plus tard, le défenseur central Abdoulaye Seck reprend parfaitement le centre de Krepin Diatta d’une tête rageuse (61ᵉ). La défense guinéenne ne peut rien et semble sur le point de dire au revoir à la première place tant l’équipe d’Aliou Cissé est au-dessus techniquement.

À la 85ᵉ, Mané croit aggraver le score, mais le hors-jeu est signalé. Iliman Ndiaye, rentré quinze minutes auparavant, y parvient néanmoins en marquant d’un beau tir croisé à bout portant sur une passe de Mané.

Les Lions de la Teranga ont rempli leur mission et empochent une troisième victoire en autant de matches. En 1/8, ils affronteront probablement le Ghana au regard des probabilités affichées jusqu’à maintenant.

Source : Flashscore.fr

