FOOTBALL Une décision concernant la suite des compétitions et un éventuel report de l’Euro 2020 sera discutée mardi

Ça devenait intenable. Le comité exécutif de l’UEFA, qui souhaitait dans un premier temps attendre mardi et une grande réunion avec toutes les parties prenantes avant de se prononcer sur une suspension de ses compétitions, a finalement annoncé ce vendredi que les matchs de Ligue des champions et Ligue Europa prévus la semaine prochaine n’auront pas lieu en raison de l’épidémie de coronavirus.

« Au vu des dernières informations sur la propagation du Covid-19 et de décisions gouvernementales, les matchs UEFA de la semaine prochaine sont reportés, a fait savoir l’instance européenne via Twitter. Les tirages des 1/4 de finale Ligue des champions et Ligue Europa, prévus le 20 mars, sont reportés. De nouvelles dates seront annoncées en temps voulu. »

— L’UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) March 13, 2020

Les quarts de finale aller de la C1 devaient se jouer les 7 et 8 avril, les matchs retour les 14 et 15 avril. Reste maintenant à savoir ce que va décider l’UEFA pour la suite des événements. Va-t-elle « sacrifier » l’Euro 2020 en le reportant à l’été prochain pour dégager des dates pour finir les compétitions plus tard dans la saison ?

Cela semble être la tendance, mais rien n’est encore acté. Cela devrait l’être, justement, à l’issue de la réunion par vidéoconférence de mardi. L’UEFA a invité des représentants de ses 55 membres, de l’Association européenne des clubs, des Ligues nationales et de la Fifpro pour discuter de l’avenir immédiat des compétitions domestiques et européennes, dont l’Euro.

