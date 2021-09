Déclaration de la FIBA ​​concernant le rapport indépendant d’un responsable de l’intégrité sur les allégations de harcèlement sexuel systémique au sein de la Fédération malienne de basket-ball

Suite à plusieurs allégations de harcèlement sexuel systémique au sein de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) reçues le 10 juin , le rapport du responsable indépendant de l’intégrité a été remis à la FIBA.

En plus de la suspension le 14 juin de l’entraîneur Amadou Bamba, de l’entraîneur Oumar Sissoko, de l’officiel Hario Maiga et le 23 juillet du président de la FMBB Harouna Maiga, après avoir soigneusement examiné le document et suite à la recommandation du responsable de l’intégrité, la FIBA ​​prononcera des suspensions supplémentaires. contre trois autres membres de la FMBB, en attendant l’ouverture d’une procédure disciplinaire : l’entraîneur Fanta Diallou, le secrétaire général Seydou Maiga et le vice-président Amadou Traoré. D’autres décisions seront prises en temps voulu par les organes compétents de la FIBA.

La FIBA ​​confirme que le rapport indépendant ne fournit aucune preuve à l’appui des allégations selon lesquelles le président de la FIBA, Hamane Niang, était au courant ou aurait dû être au courant des abus sexuels commis au sein de la Fédération malienne de basket-ball.

Sur la base de cette conclusion, le Président de la FIBA ​​a émis la déclaration suivante : « Cette enquête est d’une importance capitale et je tiens à exprimer mon soutien personnel et inconditionnel aux victimes. Ces infractions doivent être dûment poursuivies par la FIBA ​​dans le cadre de procédures indépendantes. L’officier d’intégrité a confirmé mon innocence, je vais maintenant reprendre mes fonctions officielles avec la FIBA.”

Le rapport complet est disponible ici .

Depuis juin, la FIBA ​​a pris de nombreuses mesures après avoir reçu ces allégations pour établir immédiatement un service de sauvegarde et de protection pour les joueuses des équipes féminines U19 et U16 du Mali. Vous trouverez ci-dessous une liste des activités qui ont eu lieu au cours des trois derniers mois en réponse d’urgence à la situation des joueuses U19 et U16.

Recrutement d’un partenaire local au Mali reconnu pour sa réelle implication dans les Droits de l’Homme.

Élaboration de procédures pour signaler les incidents de sauvegarde.

Coordination avec les acteurs professionnels pour la protection des survivants et des joueurs identifiés, incluant le recrutement d’un case manager et la nomination d’un psychologue et d’un cabinet d’avocats.

Organisation d’activités psychosociales et de groupes d’échanges pédagogiques pendant le camp d’entraînement pour 29 joueuses des équipes féminines U19 et U16.

Accompagnement et soutien des joueuses des équipes féminines U19 et U16 lors de leur déplacement en Hongrie (FIBA U19 Women’s Basketball World Cup 2021) et en Egypte (FIBA U16 Women’s Championship).

Mise en place de services de protection et de soutien aux survivants d’abus.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre au Mali dans les mois à venir, concernant les joueuses Jeunes et Séniors :

Poursuite de la protection des survivants avec un suivi régulier.

Formation des Officiers, Volontaires (entraîneurs, médecins, encadrants FMBB) sur la protection et la sauvegarde des enfants et des jeunes sportifs dans le monde du sport.

Accompagnement de la FMBB pour la mise en place d’une procédure de sauvegarde et l’élaboration d’un plan d’action en son sein, visant à assurer la protection et la sauvegarde des joueurs.

Activités de prévention et de sensibilisation à la sauvegarde, à travers des recommandations pour renforcer les procédures de sauvegarde en place pour les joueuses U16 et U19 et l’étendre aux basketteurs au-delà des équipes nationales maliennes.

Organisation d’un atelier national réunissant des sportifs, des autorités maliennes en charge du sport, des organisations de la société civile et des personnes clés pour sensibiliser à la sauvegarde dans le sport et mener un plaidoyer systématique sur les questions liées à la protection des enfants dans les activités sportives.

La FIBA ​​réitère sa ferme position contre le harcèlement et les abus dans le basket-ball et exprime sa sincère compassion pour les victimes de tels comportements.

En outre, la FIBA, en collaboration avec sa Commission des joueurs et ses partenaires, lancera une initiative mondiale de protection des joueurs, qui vise à éduquer et à protéger les joueurs contre les abus dans le basket-ball. L’initiative sera présentée pour approbation par le Conseil central en novembre 2021.

D’ici là, la FIBA ​​ne fera aucun autre commentaire à ce sujet.

FIBA