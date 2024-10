Surprise pour Paul Pogba, la Juventus et l’équipe de France ! Testé positif à la substance dopante DHEA lors d’un match de Serie A avec la Juventus et suspendu pour quatre ans, en février dernier. Malgré les démentis du joueur et de son entourage et leurs demandes de contre-expertise, le tribunal antidopage italien a confirmé les résultats et le Français a ensuite été écarté de la Juventus après cela. Un énorme coup dur pour l’international français, qui vient d’avoir une bonne nouvelle.

Ce vendredi, la presse anglaise a annoncé que la suspension de Paul Pogba a été réduite de quatre ans à 18 mois et le milieu de terrain pourrait retourner à l’entraînement avec les Bianconeri en janvier 2025 et son retour pourrait être programmé pour mars 2025. Sur ses réseaux sociaux, Paul Pogba a publié une photo de ses crampons, accompagné d’un emoji avec un sablier, pour teaser son retour prochainement. La fin du calvaire pour le champion du monde 2018.

https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :