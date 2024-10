Déjà condamné à payer la somme de 180 000 euros (plus de 100 millions de F CFA) par la Confédération africaine de football, les ennuis n’en finissent pas pour Samuel Eto’o avec les instances dirigeantes du football africain et mondial. Après la Caf, le président de la fédération camerounaise de football se trouve désormais dans le collimateur de la Fifa qui vient de lui infliger une interdiction d’assister aux matches des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de six mois,

Dans son communiqué publié le lundi 30 septembre, l’instance suprême du football mondial explique que sa commission de discipline a sanctionné le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o, d’une interdiction d’assister aux matches des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de six mois, pour “avoir enfreint les articles 13 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 14 (incorrection de joueurs et officiels) du code disciplinaire” de la Fifa.

Justifiant sa mesure d’interdiction, la Fifa ajoute que sanction imposée est liée au huitième de finale de la Coupe du monde féminine U-20 qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogotá (Colombie), le 11 septembre 2024. “L’interdiction prononcée à l’encontre de M. Eto’o l’empêchera d’assister aux matches de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT, dans toutes les catégories ou groupes d’âge. La décision a été notifiée à M. Eto’o aujourd’hui, date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur”.

Lors se rappelle, l’ex-international footballeur camerounais a été déjà condamné à une amende de 185 000 euros par la Caf en juillet 2024 pour avoir “enfreint les statuts de la Caf en matière d’éthique”.

