Dans l’après-midi du samedi 14 septembre 2024, le terrain de football du quartier Mission de Ségou était le principal point d’attraction de la jeunesse et des amoureux du ballon rond de la Cité des Balanza.

En effet, ce jour, il été a pris d’assaut par une foule venue assister à la finale de la 24e édition de la coupe BDM-SA. Le match opposait le mythique club de l’AS Biton à la formation «Arabani». Une formation peu connue du grand public, mais toute aussi ambitieuse.

Dans un duel très serré entre les deux équipes, décidées à l’emporter pour inscrire leur nom sur ce trophée tant convoité, c’est le Biton qui remporte la première mi-temps sur le score de deux buts à zéro. Dans la seconde partie, l’encadrement de Arabani a requinqué ses joueurs qui ont tout mis en œuvre pour renverser le score. Ils y étaient parvenus en réduisant le score avant que l’équipe de l’AS Biton, plus en jambes et plus expérimentée, n’appuie sur le turbo pour sceller le sort du match. Trois buts à 1 ! C’est le score final de cette rencontre très engagée et technique au grand plaisir du public sorti nombreux pour vivre le clap de fin d’une compétition qui a duré deux semaines. Elle a surtout mis aux prises 16 équipes lors des phases éliminatoires.

A rappeler que cette 24e édition a été dédiée à la mémoire «Tata Dramé», initiateur et principal organisateur de la compétition depuis près d’un quart de siècle. Il nous a quittés au début de cette année. La BDM-SA a donc tenu à rendre un hommage mérité à cet illustre animateur doublé d’un talent d’organisateur hors pair, en présence de sa famille et des autorités municipales de la ville de Ségou.

Vivement la 25e édition de la Coupe BDM-SA de Ségou en 2025 !

