Habib Sissoko à l’ouverture de l’assemblée générale quadriennale du CNOSM : “Nous avons développé et entretenu une coopération solidaire au sein du mouvement olympique et sportif national”

Lors de l’Assemblée générale quadriennale élective du samedi 8 août 2020, le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko, a livré un discours à l’ouverture des travaux. Voici le discours intégral.

Avant tout propos, qu’il me soit permis de lever toute équivoque sur l’interprétation des missions du Comité exécutif et les dispositions statutaires relatives au mandat de ce dernier.

L’Article 7 de nos statuts, rapportant les buts poursuivis par le Cnosm, précise les missions assignées au Comité exécutif.

– Coordonner les organes nationaux de gestion des activités physiques et sportives ;

– Représenter le mouvement sportif national auprès des pouvoirs publics, avec lesquels des relations harmonieuses seront entretenues ;

– Diffuser l’éducation olympique et agir contre le dopage dans le sport et contre toutes formes de discrimination,

– Aider à la préparation des cadres sportifs ;

L’Assemblée générale quadriennale se réunit tous les 4 ans en session ordinaire (Article 23 des statuts) sur convocation du président du Cnosm (Article 12 du règlement intérieur)

En référence à la Charte olympique (règles 27 et 28) et aux dispositions statutaires précédemment citées, j’ai l’honneur de convoquer l’Assemblée générale quadriennale élective du Cnosm ce jour 08 Août 2020.

Notre session coïncide avec la crise de l’infection Covid-19. La pandémie a profondément affecté le sport mondial. Notre frustration fut grande à l’annonce du report des Jeux Olympiques “Tokyo 2020”.

Il est de notre responsabilité de sauvegarder le bien-être de tous ceux qui participent à l’activité sportive et de façon primordiale de préserver la santé des athlètes.

Sachons que l’histoire de l’humanité se conjugue aussi avec celle des épidémies. Ces dernières ne doivent plus constituer la grande peur puisque nous pouvons les prévenir par le pouvoir de la science et par l’application rigoureuse des mesures sanitaires.

Lorsque nous entamions le mandat pour donner un corps et une âme au mouvement olympique malien, nous étions animés de la même foi qu’aujourd’hui. Nous voulions installer l’Olympisme au cœur de la problématique sportive nationale, au cœur de la problématique de l’éducation de notre jeunesse.

C’est un immense bonheur de saluer le travail réalisé dans la discrétion. Vous êtes comptables de cette réussite et je vous félicite pour cela.

D’une année à une autre, d’un quadriennal à un autre quadriennal notre gouvernance a tissé sa toile de conviction, rassemblant les fédérations nationales sportives et réveillant leur engagement solidaire et intègre comme l’enseigne et le souhaite la philosophie olympique.

A présent, au sein du mouvement olympique national, le même regard est porté sur la marche à suivre ; les mêmes convictions sont partagées ; un corpus général rassemble la famille olympique. C’est dans cette cohérence que nous avons abordé le quadriennal 2017-2020 et c’est sur le même registre que nous l’achevons (même si la crise sanitaire mondiale de l’infection Covid-19 lui a imprimé un goût d’inachevé).

Depuis, la Gouvernance de concertation est en marche caractérisée par la composition d’un Comité exécutif élargi (10 élus et les représentants de Fédérations olympiques et non olympiques).

D’abord, sur vos instructions et en votre nom,

Nous avons élaboré un plan quadriennal regroupant le quadriennal de la Solidarité Olympique et les initiatives de notre CNO. Le Comité exécutif a eu pour mission d’exécuter et d’évaluer ce binôme cohérent issu des actions conçues dans l’esprit des défis présents et des retraites olympiques à Sélingué et à Ségou.

Puis ensemble, avec vous

Nous avons peaufiné les mécanismes de gestion administrative, financière et comptable et ceux de la gestion des Ressources Humaines. Tout cela est rassemblé dans un manuel de procédures rigoureux.

En 2017, nous avons eu la satisfaction de connaître l’adoption et la promulgation de ce qui fut notre grand projet juridique, “la Loi n°2017-037 du 14 juillet 2017 régissant les activités physiques et sportives”.

Avec le même engagement et pour l’image de notre pays, nous avons assumé toute notre responsabilité au sein du mouvement olympique international.

Nous avons participé : aux Assemblées générales de l’Acnoa et aux sessions de son Comité exécutif ; aux Assemblées générales de l’Association francophone des Académies olympiques (Afao) ; aux séminaires des secrétaires généraux des CNO.

Le CNO du Mali a pris part : aux Assemblées générales de l’Association des comités nationaux olympiques (Acno) ; aux sessions pour dirigeants et jeunes de l’Académie internationale olympique (AIO) ; au Forum des athlètes et séminaires “Femme et Sport” ; à la célébration du 125ème anniversaire du Comité international olympique (CIO).

Ensuite, en votre compagnie et en responsabilité,

Nous avons développé et entretenu une coopération solidaire au sein du mouvement olympique et sportif national, se traduisant par une assistance du Comité exécutif aux Fédérations, chaque fois que cela s’est avéré nécessaire ; par des concertations régulières sur les questions d’intérêt général et de gouvernance et par des civilités mille fois renouvelées. Dans la recherche du confort de nos Fédérations et la promotion de l’idéal olympique, nous avons entretenu la même coopération fructueuse avec nos partenaires stratégiques.

Pour Sotelma/Malitel (notre sponsor officiel) et Pmu-Mali (notre sponsor gold), au-delà de la présence et de la disponibilité, et plus qu’une attitude professionnelle, c’est la citoyenneté sincère et véritable qui est en action. Le renouvellement des contrats au courant du quadriennal 2017- 2020 porte le témoignage de cette franche et respectueuse collaboration.

Le bon et constant partenariat entre Orange-Mali et les Fédérations de football et de basket-ball a valeur d’exemple. Nous tenons à saluer cela et à féliciter toutes les parties.

Les mécènes qui animent de bon cœur et de bonne foi l’activité sportive sont nos partenaires dévoués. Qu’ils reçoivent ici la manifestation de notre gratitude.

Sensible au désir d’entente et de sincérité de l’Ajsm, le Cnosm s’est impliqué dans l’unification de la famille de la presse sportive. Aujourd’hui, cette entité force le respect.

A tous, le mouvement olympique et sportif du Mali est vivement reconnaissant.

Enfin, avec détermination,

Nous avons préparé les JO “Tokyo 2020” en concevant et en mettant en œuvre le projet intitulé “En route Pour Tokyo 2020”. Il s’est agi de créer une synergie d’actions impliquant les paramètres de la performance sportive et précisant les responsabilités des parties.

Nous avons décidé, de façon exceptionnelle, de prendre en charge les tournois de qualification, la préparation et la participation aux JO. Le rapport d’activités du secrétaire général et le rapport financier du trésorier général vous édifieront davantage sur la marche du quadriennal.

Avec respect et humilité je soumets ce travail à votre approbation et souhaite un franc succès aux travaux de l’Assemblée générale.Pour les peuples du monde,

Pour notre pays,

Cultivons la paix et la solidarité, ces valeurs fondamentales de l’olympisme”.

Habib Sissoko après sa réélection à la tête du CNOSM :

“Avec humilité, je reçois et accepte la marque de confiance”.

“Le quadriennal nouveau est placé sous le signe du partage des idées”

Après avoir été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, le Président du Cnosm Habib Sissoko place le quadriennal nouveau sous le signe du partage des idées à savoir comment mettre ensemble les intelligences pour assurer le développement de l’activité sportive.

Au terme des travaux de notre session quadriennale, je me réjouis du climat de convivialité et de sérénité que vous avez imprimé à notre rendez-vous sportif. Je vous félicite pour la qualité de votre contribution. Il me plait également de vous remercier de votre engagement responsable pour la promotion de l’olympisme.

Vous venez de placer votre confiance dans une équipe. Avec humilité je reçois et accepte la marque de confiance.

En toute responsabilité, je voudrais placer le quadriennal nouveau sous le signe du partage des idées, à savoir comment mettre ensemble nos intelligences pour assurer le développement de l’activité sportive.

Au plan global, nous le ferons en restant constamment dans l’action. Pour penser et voir toujours plus grand. Pour renforcer la gouvernance globale en abordant avec conviction, les grandes questions de sport et de l’olympisme. Pour renforcer la capacité du personnel par la formation qualifiante.

Avec nos partenaires, nous le ferons. En consolidant nos relations avec le mouvement olympique international et les institutions gouvernementales. En relevant le niveau de séduction pour une visibilité accrue de nos sponsors.

Dans cette entreprise, et au quotidien, chacun devrait pouvoir donner de l’importance à ses actes, c’est à dire entretenir le sentiment d’appartenance à l’aventure sportive.

Il faut assumer cet engagement car lui seul mérite d’être conservé dans une mémoire.

Je sais compter sur vous pour que ceux qui prendront la relève puissent dire “nos devanciers ont laissé un sillon à approfondir et à immortaliser”.

Mamoutou Touré dit bavieux, porte-parole des fédérations nationales :

“Malgré le désir maintes fois annoncé de passer le témoin, les mandataires décident de porter la résolution qui confie à Habib Sissoko la conduite du mandat quadriennal 2021-2024”.

La résolution de la concertation des mandataires du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a été lue, lors de l’Assemblée générale élective du 8 août 2020, par le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux.

La légitimité du C.E du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) est confortée par le devoir de veille des mandataires (Représentants mandatés des Fédérations Nationales Sportives Affiliées). Les entretiens périodiques rendent les mandataires attentifs à la manière dont l’institution olympique nationale est gérée. Des concertations du 25 janvier 2020 au “Domaine Kanu” et du 27 mai 2020 au siège du Cnosm, le constat est fait que :

– Le programme quadriennal 2027-2020 est exécuté à la satisfaction générale par le Comité exécutif ;

– Les relations avec les partenaires stratégiques (Ministère des Sports, fédérations, sponsors et presse sportive) sont préservées et renforcées ;

– Par une participation maximale aux évènements et projets de la famille olympique, l’image du Mali et de son sport est sauvegardée à l’international ;

– En mettant le sport au service de l’intérêt général et en misant la formation et le développement à tous les niveaux, le mouvement olympique national est devenu un investissement pour la jeunesse sportive ;

– Les litiges nés au sein des fédérations sont réglés par la concertation et dans le respect des dispositions statutaires. Cela valorise les fédérations et stabilise l’ensemble du Mouvement sportif national ;

– Par le double contrôle (Audit interne et audit indépendant) les comptes financiers sont transparents et respectueux des recommandations de l’Audit international du CIO de l’année 2015 ;

– La capacité d’écoute du président Habib Sissoko, son souci de la transparence et de la culture de l’éthique, sa volonté d’optimiser et de valoriser le travail collectif d’aide à la prise de décision, sa perception de la responsabilité considérée comme un engagement et pas comme source de profit, permettent de bâtir une gouvernance rigoureuse et efficace.

Prenant en compte ces avancées et ces références majeures, et malgré le désir maintes fois annoncé du président Habib de passer le témoin, les mandataires, de façon unanime, décident de porter la résolution qui confie au président Habib Sissoko la conduite du mandat quadriennal 2021-2024.

La Concertation

Commentaires via Facebook :