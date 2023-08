Prévus du 26 juillet au 11 août à Paris, en France, les Jeux olympiques 2024 comprendront plusieurs centaines d’épreuves. Au regard d’un nombre important de participants, les éliminatoires se disputent bien avant le coup d’envoi.

Après le football avec la qualification du Mali parmi les trois représentants du continent, l’Afrique vient d’engager les éliminatoires du basket-ball. Celles-ci se jouent au Nigeria. Pendant ce temps, deux tournois qualificatifs se tiendront en Europe, un en Amériques et un autre en Asie.

Pour son premier match, le Mali s’est imposé devant le pays hôte, le Nigeria, (77-68) et affrontait le Sénégal, hier jeudi. Troisième adversaire du Mali, l’Ouganda ne participe plus au tournoi. Pour les Aigles basketteurs, la route menant à Paris passe par Lagos.

Dénommées Tournois de pré-qualification olympique Fiba (TPQO), les éliminatoires pour les Jeux olympiques Paris 2024 se joueront à travers tous les continents ce mois-ci.

Le Nigeria accueillera le TPQO qui aura lieu en Afrique à Lagos. Tous les matches se disputeront dans le National Stadium. L’Argentine, dans les villes de Santiago del Estero et de La Banda, sera l’hôte du TPQO organisé en Amériques. La Syrie organisera un TPQO à Damas, dans l’Al Fayhaa Stadium, où toutes les rencontres se dérouleront.

La Turquie sera l’hôte d’un TPQO à Istanbul et tous les matchs auront lieu à la Sinan Erdem Arena. L’autre TPQO qui se jouera en Europe sera co organisé par la Pologne, à Gliwice, et l’Estonie, à Tallinn. La Gliwice Arena accueillera des matchs de la phase de groupes et la phase finale, tandis que le Tondiraba Ice Hall de Tallinn n’abritera que des matchs de la phase de groupes.

L’ensemble de ces tournois de pré-qualification se disputeront courant mois d’août. “Ces TPQO réunissent les 28 pays qui ont participé au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Fiba 2023 mais qui ne se sont pas qualifiées pour le tournoi mondial qui se déroulera cet été aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Les 12 autres équipes font partie des nations les mieux classées au Fiba World Ranking qui n’ont pas pris part au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Fiba-2023”, explique la Fiba.

En ce qui concerne le format de ces tournois qualificatifs, y compris pour les pays africains, l’instance organisatrice de la compétition indique que “chaque TPQO comprend deux groupes de 4 équipes chacun. Les équipes d’un même groupe s’affronteront selon un format “round robin”.

A l’issue de ces matchs, les deux meilleures de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. L’équipe qui terminera à la première place d’un groupe sera opposée à l’équipe occupant la seconde place de l’autre groupe dans des demi-finales. Les deux équipes qui gagneront les demi-finales se qualifieront pour la finale. Celle-ci permettra de désigner l’équipe victorieuse de chaque TPQO. “En effet, les cinq vainqueurs de ces TPQO décrocheront leur place dans les Tournois de qualification olympique Fiba de 2024”.

Alassane Cissouma

Pays participants :

Afrique : Cameroun, République démocratique du Congo, Guinée, Mali, Nigeria, Ouganda, Sénégal et Tunisie

Amériques : Argentine, Bahamas, Chili, Colombie, Cuba, Panama, Uruguay et Îles Vierges

Asie : Arabie saoudite, Bahreïn, Corée, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Syrie et Taipei chinois

Europe : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Islande, Israël, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Suède, Turquie et Ukraine

TPQO au Nigeria

Groupe A : Mali, Nigeria, Ouganda, Sénégal

Groupe B : Cameroun, République démocratique du Congo, Guinée, Tunisie

TPQO en Argentine

Groupe A : Argentine, Bahamas, Cuba, Panama

Groupe B : Chili, Colombie, Îles Vierges, Uruguay

TPQO en Syrie

Groupe A : Bahreïn, Corée, Inde, Taipei chinois

Groupe B : Arabie saoudite, Indonésie, Kazakhstan, Syrie

TPQO en Pologne-Estonie

Groupe A : Estonie, Israël, Macédoine du Nord, République tchèque

Groupe B : Bosnie-Herzégovine, Hongrie, Pologne, Portugal

TPQO en Turquie

Groupe C : Bulgarie, Islande, Turquie, Ukraine

Groupe D : Belgique, Croatie, Pays-Bas, Suède

