Comme prévu, Didier Deschamps et Zlatko Dalic avaient décidé de ne pas déroger à leurs principes pour entamer cette finale. Les Croates ont pris le contrôle du ballon dès l’entame de match, la France misait sur son organisation et sa capacité à partir en contre. La Croatie a démarré cette tambour battant, mais c’est côté français qu’est tombée l’ouverture du score. Et comme souvent depuis le début du tournoi, c’est une phase arrêtée bottée par Antoine Griezmann et reprise contre son camp par Mandzukic, qui a fait la différence.Insuffisant pour mettre les Croates au supplice. Perisic rétablissait l’égalité et, alors que la nation au damier semblait prendre le dessus, un penalty discutable (voire plus bas) permettait à Antoine Griezmann de remettre la France aux commandes. Des commandes que les Bleus n’ont ensuite plus lâchées. Deux frappes à distance de Paul Pogba et de Kylian Mbappé ont tué le match en début de seconde période, même si l’énorme erreur d’Hugo Lloris a relancé les Croates dans ce match.

Des Croates qui ont continué à pousser dans le dernier quart d’heure, mais sans trouver l’ouverture. La France s’est appuyée sur la recette gagnante de sa Coupe du monde: un bloc solide et des contres fulgurants, et ça a payé une fois de plus. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire.