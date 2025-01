Vaillant, le Stade brestois a fait belle figure pour la rencontre la plus prestigieuse de son histoire, mais n’est pas parvenu à battre le grandissime Real Madrid à Roudourou dans cette ultime journée de la phase de saison régulière de la Ligue des champions (0-3).

Invaincu à domicile dans cette phase régulière de la Ligue des champions et déjà assuré d’être qualifié, au minimum, pour les barrages de la compétition, le Stade brestois, qui vivait le match le plus prestigieux de son histoire, est tombé les armes à la main face à un Real Madrid diablement efficace ce mercredi à Roudourou (0-3). Si les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas été bluffants ce mercredi soir, les tenants du titre, quinze fois couronnés dans cette compétition, ont su se montrer décisifs au bon moment, contrairement aux Brestois, dont l’inexpérience (8 matchs européens) a coûté cher. Si les Bretons n’ont pas à rougir, ils terminent donc 18es, se coltineront soit le PSG soit Benfica en barrage. Le Real, lui, se mangera City ou le Celtic.

Rodrygo calme le stade de Roudourou

Malgré un hymne de la Ligue des champions interrompu par un problème technique et un coup d’envoi retardé de quelques minutes pour cause de fumigènes, les Brestois, bien décidés à ce que ce match légendaire soit une fête, n’ont pas les jambes qui tremblent dans cette entame de match. Mieux, les hommes d’Éric Roy sont les premiers à se montrer dangereux, par l’intermédiaire de Mathias Pereira Lage sur coup franc (6e). Combatif comme à son habitude, le SB29, équipe qui gagne le plus de duels en C1 cette saison, fait vivre un premier quart d’heure délicat au Real Madrid. Si Kylian Mbappé, copieusement sifflé et insulté depuis l’échauffement, tente de sonner la révolte, l’international français, pourtant parfaitement lancé en profondeur côté gauche, ne trouve pas le cadre de Marco Bizot (14e). Les Madrilènes maîtrisent la rencontre, mais peinent à faire dérailler l’organisation brestoise, parfaitement huilée jusqu’à présent. Au point que les supporters osent des « Olé » lors d’une phase de possession finistérienne à la 24e minute.

Un poil vexé, le Real réagit : sur un centre malicieux de Lucas Vázquez, Rodrygo tente une tête, repoussée du bout des doigts par Bizot, décisif. Dans la foulée, les tenants du titre accélèrent. Trouvé côté droit, l’international brésilien, encore lui, se joue de Brendan Chardonnet avant de tromper le portier néerlandais d’un tir à ras de terre, avec l’aide du poteau droit (0-1, 27e). Cruel, le karma. Libérée, la clique de Carlo Ancelotti est comme métamorphosée. Les Brestois, acculés, profitent des contre-attaques pour inquiéter Thibaut Courtois. Sur une remise du précieux Ludovic Ajorque, Mama Baldé reprend le cuir de volée, mais sa tentative termine en tribune (37e).

Si près, si loin

Tout sauf résignés, les Bretons reprennent parfaitement le second acte avec une frappe de Magnetti, de peu à côté (48e). Quelques secondes plus tard, Ludovic Ajorque, lancé idéalement dans l’axe par Mahdi Camara, pense délivrer les siens, mais le pion de ce dernier est refusé pour une position de hors-jeu (51e). Les hommes d’Éric Roy se montrent très offensifs, mais sur une demi-volée contrée de Hugo Magnetti, les Madrilènes profitent des espaces pour enfoncer le clou : sur un centre de Vázquez, Bellingham ajuste Bizot d’un plat du pied (0-2, 56e). Clinique. Il faut ensuite un Thibaut Courtois impérial pour empêcher Kenny Lala, après un beau une-deux avec Ajorque, de faire trembler les filets (62e). L’entrant Abdallah Sima tente à son tour de surprendre le gardien belge, en vain (77e). L’espoir est passé. Rodrygo, toujours lui, profite d’un tir de Mbappé, repoussé par Bizot, pour tuer tout suspense (0-3, 78e). Mbappé a une ultime occasion de faire taire tout le stade, mais sa tentative termine de nouveau sa course en tribune (88e). Le Stade brestois tombe logiquement face à un Real Madrid terriblement réaliste, mais n’a pas à rougir de sa prestation. Il ne fait aucun doute que les Ty-Zefs se serviront de ce revers pour préparer leurs matchs de barrages, programmés en février prochain.

Brest (4-3-1-2) : Bizot – Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Pereira Lage – M. Camara (Del Castillo, 69e), Fernandes, Magnetti (Faivre, 60e) – Doumbia (Lees-Melou, 60e) – Ajorque (Salah, 79e), Baldé (Sima, 69e). Entraîneur : Éric Roy.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Vázquez (Asensio, 82e), Tchouaméni (Alaba, 82e), Rüdiger, Fe. Mendy – Modrić (Endricks, 88e) Bellingham (Ceballos, 82e), Valverde – B. Díaz, K. Mbappé, Rodrygo. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Source: https://www.sofoot.com/

