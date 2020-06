Sadio Mané et Mohamed Salah, artisans du titre de Liverpool en Premier League

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la saison en Premier League, Sadio Mané est devenu le premier Sénégalais de l’histoire à remporter le championnat anglais. L’Égyptien Mohamed Salah et le Guinéen Naby Keita entrent aussi dans l’histoire de leur pays avec ce titre. Grâce à eux et aussi au Camerounais Joël Matip, Liverpool est, après 31 journées, le champion le plus précoce de l’histoire, puisqu’il en avait fallu 33 à Manchester United en 2001 et à City en 2018.

Les Reds ont été sacrés sans jouer jeudi 25 juin à la faveur de la défaite (2-1 contre Chelsea) de Manchester City, leur premier poursuivant, qui avec 23 points de moins dans le Championnat ne peut mathématiquement plus les rattraper au classement.

Sadio Mané, le Monsieur plus

Sadio Mané, finaliste de la CAN 2019 en Égypte et vainqueur dela Ligue des champions en 2019 s’est affirmé comme un des joueurs essentiels pour l’acquisition du titre attendu par Liverpool depuis trente ans. Co-meilleur buteur de la Premier League la saison passée avec 22 réalisations, le Sénégalais totalise actuellement 15 buts et 7 passes décisives.

Lors des rencontres serrées, Mané a souvent pesé et permis à Liverpool de se défaire de ses adversaires en inscrivant le but de la victoire comme face à Aston Villa (2-1), Wolverhampton (1-0), Norwich (0-1), West Ham (3-2) ou encore Bournemouth (2-1). Le Lion de la Téranga, quatrième du dernier Ballon d’Or, avait également provoqué des penalties décisifs contre Leicester (2-1) et Tottenham (2-1).