Du 18 au 20 mars 2022, Djibril Dramé a participé au nom du Mali à la 2e Assemblée générale de la Fédération africaine du Sport Scolaire à Fès au Maroc. A son retour, il est allé remercier le ministre avec son trophée.

Au cours de cette rencontre africaine où les grands axes stratégiques pour le développement du sport scolaire en Afrique ont été débattus, les différents participants ont reçu des distinctions avec des compliments du Ministre Marocain de l’Education nationale du Préscolaire et des Sports.

A son retour du Maroc, le délégué et représentant de la Fédération malienne de Sport Scolaire est allé honorer le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher avec le trophée qu’il a reçu en guise de reconnaissance.

À titre de rappel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne avait pris en charge le voyage et le séjour de Djibril Dramé au Maroc pour qu’il puisse prendre part à cette 2e Assemblée générale de la Fédération Africaine du Sport Scolaire qui ne pourrait qu’être bénéfique pour le sport scolaire et universitaire malien.

