Il y a beaucoup de mauvaises informations, en particulier avec de nombreux blogs de paris sportifs et sponsorisés par des bookmakers. En raison des intérêts de leurs partenaires, leur intention est que les dirigeants ne gagnent pas d’argent car ils vivent des perdants.

Par conséquent, nous avons parcouru et trouvé les 5 meilleurs blogs de paris sportifs, qui, selon nous, fournissent des informations de haute qualité. Ces guides en ligne couvrent les bookmakers les plus importants sur le continent, les nouvelles sportives et les trucs intéressants sur les joueurs de foot.

African-Football com

On commence par le site web African football, un portail où les experts écrivent leurs articles sur les paris sportifs, donnent les instructions courtes et claires à utiliser pour télécharger les apps de paris ou pour créer un compte. Ce blog est consacré à tous les bookmakers fonctionnant en Afrique : du Cameroun au Sénégal.

De plus, african-football.com dispose un fil d’actualité où on peut trouver les nouvelles sur le football : matchs futurs la Premier League, la Ligue 1, CAN, et bien d’autres ainsi que les transferts de joueurs célèbres.

Camfoot com

Camfoot.com est un site d’information indépendant dédié à informer les parieurs africains et notamment camerounais sur les dernières nouvelles sportives au pays. Alors, vous avez l’opportunité de lire les dernières nouvelles de l’industrie de sports chaque jour avec camfoot.com.

Ce qui couvre ce grand site : l’actu en direct, les nouvelles sur le championnat et les joueurs de l’équipe nationale, les nouvelles sur les gros championnats mondiaux UEFA Champions League, UEFA Europa League, MTN Elite One, France Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, etc.

Sport-Ivoire CIV

Encore un site Web http://sport-ivoire.ci/ avec des actualités en Côte d’Ivoire pour les amateurs de sports. Ils fournissent des nouvelles pour le Football, CAN, Basketball, Handball et d’autres sports en Afrique et internationaux. De plus, ils ont une section avec les infos sur les paris sportifs avec des critiques de bookmakers, des ressources d’apprentissage et plus encore.

Alors, si vous voulez être toujours au courant de tout ce qu’il se passe dans les sports ivoiriens et mondiaux et consulter parfois quelques critiques sur les bookmakers locaux, ajoutez sport-voire.ci à vos favoris !

Parimobile Sénégal

Parimobile.sn est un site de comparaison de bookmakers en ligne sénégalais et de bonus de paris sportifs proposés dans le pays. Son objectif est de fournir les informations les plus précises et les plus à jour sur les meilleurs sites de paris en ligne au Sénégal, leurs codes promo, promotions, guides des apps mobiles et bien plus encore.

Le site couvre à la fois les informations sur les jeux d’argent en ligne et les paris terrestres. Toutes les critiques sont écrites par les experts de betting ou les amateurs de ce domaine.

