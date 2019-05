La Cour de Justice de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a un nouveau président. Il s’agit de notre compatriote Daniel Amagoin TESSOUGUÉ, nommé Juge au sein de cette prestigieuse institution en 2016. A l’issue d’un vote le mardi dernier, le juge malien a recueilli 5 voix contre 2 à la présidente sortante de la Cour qui est le juge de la République de Côte d’Ivoire.

Cette élection est une belle consécration dans la carrière d’un grand magistrat qui a incarné des valeurs élevées de probité et de rectitude morale. En qualité de Procurer Général près la Cour d’Appel, dernière fonction qu’il a occupée avant d’aller à Ouaga, Daniel Amagoin TESSOUGUÉ s’est signalé par son courage et sa fermeté, y compris vis-à-vis de la tutelle. Vérificateur au sein de l’équipe du VEGAL, il a mis un zèle salutaire à traquer les malversations et dissipations de deniers publics, lui qui a une sainte horreur de la corruption sous toutes ses formes. C’est dans la force de l’expérience que ce docteur en droit de l’université de droit prend la tête de la Cour de justice de l’UEMOA créée par les articles 16 et 38 du Traité du 10 janvier 1994 pour veiller au respect du droit quant à l’interprétation et l’application du Traité de l’Union. Elle est animée par 8 juges représentant chacun des Etats membres de l’UEMOA.

