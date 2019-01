Il peut se passer beaucoup de choses dans un monde dangereux. Et en cas de conflit, il peut être nécessaire de disposer d’armes militaires offensives et défensives puissantes. À mesure que la technologie progresse, les armées mondiales et leurs armes progressent de concert. Joignez-vous à nous pour jeter un coup d’œil à 10 des armes militaires les plus puissantes.

10. Le Laser Avenger

Il existe un nouveau type d’arme sur le champ de bataille et nous ne parlons pas d’un truc de science-fiction. Tous les généraux militaires savent qu’un missile est l’une des plus grandes menaces et l’arme la plus dévastatrice. Une fois les missiles lancés, il est extrêmement difficile de les cibler et de les abattre, c’est en fait presque impossible. Sauf pour le Laser Avenger.

9. Le MAARS : Modular Advanced Armed Robotic System

Le MAARS est un robot militaire utilisant une base de tank tout-terrain et doté d’une capacité visuelle à 360 degrés grâce à ses caméras, ses détecteurs de mouvement, son microphone acoustique et son système de visée laser.

8. Le XM25 Individual Airburst Weapon System – plus précisément “système d’engagement de cible de contre-défilade”, le XM25 est une arme semi-automatique à tir à l’épaule qui envoie des munitions explosives de 25 mm d’épaisseur. Surnommé “The Punisher”, il a été conçu par Orbital ATK et Heckler & Koch.

7. Le drone MQ-9 Block 5 Reaper – Le Reaper est un drone d’attaque offensif fabriqué par General Atomics et principalement conçu pour des missions de surveillance et d’attaque. Cette arme futuriste très avancée est dotée d’une gamme complète de capteurs de suivi et de reconnaissance et peut transporter jusqu’à 4 missiles Hellfire, des bombes GBU-12 Paveway II et des munitions GBU-38 JDAM.

6. Le USS Zumwalt (DDG-1000) – est le navire le plus récent et le premier de sa catégorie construit pour la marine américaine. Ce contre-torpilleur Zumwalt est doté d’un système de propulsion électrique à la pointe de la technologie, d’une coque de frégatage qui perce les vagues, d’un design furtif, ainsi que des dernières technologies de combat et armements disponibles.

5. Le sous-marin nucléaire K-329 Severodvinsk Yasen – Ce sous-marin d’attaque russe est un autre navire novateur basé sur les plans du plus ancien sous-marin russe de la classe Akula. Ce projet a pris 20 ans, mais le résultat semble en valoir la peine. C’est un énorme sous-marin nucléaire.

4. Le porte avion NIMITZ – Le USS Nimitz est un porte-avions à missions multiples à propulsion nucléaire appartenant à la marine des États-Unis et le naviron dominant de sa catégorie. C’est l’un des plus grands navires de guerre au monde. Il a été mis en service en 1975 et a connu 18 remaniements depuis.

3. L’avion de chasse Sukhoi Su-57 T-50 Pak FA – est destiné à remplacer la flotte de MiG-29 et Su-27 de l’armée de l’air russe. Une fois opérationnel, ce sera le premier avion de chasse furtif à être intronisé dans l’armée de l’air russe. Il est alimenté par deux turbomachines de post-combustion Saturn AL-41F1 produisant une poussée de 15 000 kilos, ce qui lui confère une vitesse maximale de 2 440 kilomètres, soit 12500 km/h .

2. Le système anti-missile S-400 – Le S-400 est l’un des systèmes de défense antimissile intercepteurs les plus perfectionnés au monde. Il est armé de missiles 40N6 SAM, dont la portée opérationnelle est estimée à 400 kilomètres et à une altitude pouvant atteindre 607 000 pieds.

1. Le missile ballistique intercontinental DF-5A – Nom de code Dong Feng-5, cette chose de 36 mètres de long est un missile balistique intercontinental basé sur un silo, qui a été développé au milieu des années 1960. Il a une portée de plus de 12 000 kilomètres et peut transporter une ogive thermonucléaire équivalente à 3 millions de tonnes de TNT.

Source: youtube – Faits Intéressants

