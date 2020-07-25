𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑼𝑻𝑬 𝑭𝑹𝑨𝑵𝑪𝑯𝑰𝑺𝑬: 𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐏𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐑𝐓𝐈𝐄 𝐃𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐄?
𝑰𝑵𝑽𝑰𝑻𝑬𝑺: 𝑴𝒆 𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒆𝒅 𝑨𝒍𝒊 𝑩𝑨𝑻𝑯𝑰𝑳𝒀, 𝑨𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕 𝑫𝒓 𝒆𝒏 𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕
𝑭𝒐𝒖𝒔𝒔𝒆𝒚𝒏𝒊 𝑫𝑶𝑼𝑴𝑩𝑰𝑨, 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 𝑫𝒓 𝒆𝒏 𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕
𝑷𝒓é𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝑺𝒊𝒅𝒊𝒌𝒊 𝑫𝑬𝑴𝑩𝑬𝑳𝑬
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ORTM / Débat – Crise Socio-politique: Quelle piste de sortie de crise ?
𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑼𝑻𝑬 𝑭𝑹𝑨𝑵𝑪𝑯𝑰𝑺𝑬: 𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐏𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐑𝐓𝐈𝐄 𝐃𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐄? 𝑰𝑵𝑽𝑰𝑻𝑬𝑺: 𝑴𝒆 𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒆𝒅 𝑨𝒍𝒊 𝑩𝑨𝑻𝑯𝑰𝑳𝒀, 𝑨𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕 𝑫𝒓 𝒆𝒏 𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝑭𝒐𝒖𝒔𝒔𝒆𝒚𝒏𝒊 𝑫𝑶𝑼𝑴𝑩𝑰𝑨, 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 𝑫𝒓 𝒆𝒏 𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝑷𝒓é𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝑺𝒊𝒅𝒊𝒌𝒊 𝑫𝑬𝑴𝑩𝑬𝑳𝑬 Retrouver nous sur "www.ortm.ml", la page Facebook "Ortmlive", la Chaîne YouTube "ORTM" et le Compte Twitter "@Ortm7"Posted by Ortmlive on Saturday, July 25, 2020
𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑼𝑻𝑬 𝑭𝑹𝑨𝑵𝑪𝑯𝑰𝑺𝑬: 𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐏𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐑𝐓𝐈𝐄 𝐃𝐄 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐄?