A l’occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de la création des Forces Armées Maliennes, le Président de la Transition, SEM Bah N’DAW, Chef Suprême des Armées a déposé une gerbe de fleurs au Monument du Soldat Inconnu au Camp Militaire Soundiata Keita de Kati.

Sur place, le Chef de l’État a procédé à la revue des troupes rendant les honneurs militaires et à la remise symbolique d’un chèque géant de 2 milliards 266 millions de F CFA à 91 familles éplorées dont les chefs sont tombés sur le champ de l’honneur.

Cette cérémonie, pleine de sens et de symbole, s’est déroulée dans la plus grande sobriété et dans le respect strict des mesures barrières contre la COVID-19. C’était en présence du Colonel Assimi GOITA, Vice-président de la Transition, du Premier ministre, M. Moctar OUANE et du Colonel Malick DIAW, Président du Conseil National de Transition. Ont également pris part à la cérémonie, certains membres du Gouvernement, le Doyen du Corps diplomatique, SEM Hassan NACIRI, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali et des Hauts responsables de l’Armée malienne.

Elle a été marquée par l’intervention du Colonel Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants qui a, au nom du Chef de l’État, salué l’engagement des Forces Armées Maliennes. “Au péril de leur vie, ils défendent l’intégrité du territoire national, les personnes et leurs biens” a-t-il ajouté. Il a également réaffirmé la disponibilité et la volonté des plus hautes autorités du pays de doter l’Armée malienne des moyens nécessaires pour assurer sa mission régalienne de défense de la Patrie, le Mali.

Par ailleurs, le Colonel Sadio CAMARA a annoncé la pose de la première pierre du tout premier Hôpital militaire du Mali, ce 20 janvier 2020 à Banankoro, cercle de Kati.

Source : présidence de la République

