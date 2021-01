Le tout nouveau Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général de police Souleymane Traoré a rendu, hier mercredi 13 janvier 2021, une visite de courtoisie à la Direction générale de la protection civile du Mali. L’occasion pour lui et le patron de la protection civile du Mali, le colonel major Seydou Doumbia, de s’engager pour le renforcement de la coopération entre leurs deux grandes structures, toutes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Renforcer le partenariat entre la Police nationale et la Protection civile. Tel était l’objectif essentiel de la visite de courtoisie du nouveau Directeur général de la Police nationale à la direction générale de la protection civile du Mali. Accompagné de certains de ses collaborateurs, le Contrôleur général de Police Souleymane Traoré a été accueilli par le Directeur général de la Protection civile, le Colonel major Seydou Doumbia Directeur en présence des chefs de service de la direction générale et de la direction régionale de sa structure.

« Cette visite de courtoisie du Directeur général de la Police nationale est un message fort pour une collaboration entre deux grandes structures d’un même corps : le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Nous en sommes très honorés ». C’est par ces propos que le Directeur général de la Protection civile, le colonel major Seydou Doumbia a salué la visite de courtoisie du DG de la Police. Aussi, a-t-il profité de cette visite pour exprimer toute sa reconnaissance à la police nationale qui, en longueur de journée, facilite la tâche aux éléments de la protection civile dans leurs différentes interventions.

Le N°1 de la protection civile du Mali a plaidé pour non seulement le renforcement mais aussi la pérennisation de cette collaborations entre policiers et sapeurs-pompiers.

Pour sa part, le Directeur général de la Police, le contrôleur général Souleymane Traoré a indiqué que sa visite de courtoisie s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux structures. A l’en croire, les échanges d’informations entre sa structure, la Police nationale, et la Protection civile du Mali sont plus que nécessaires.

Le contrôleur général de police a, avant de clore, encouragé les éléments non seulement de la Police nationale mais aussi ceux de la Protection civile. « Il n’y as pas d’activités plus nobles que veiller à la protection et à la sécurité des concitoyens », a-t-il entonné.

Il faut rappeler qu’au cours de cette visite, une présentation de la Protection civile malienne a été faite par le lieutenant-colonel Badra Aliou Sissoko.

Boureima Guindo

