Afin de remonter le moral des troupes, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Modibo Koné, a effectué la semaine dernière une visite de terrain aux forces de sécurité déployées dans les régions de Ménaka et de Gao. Pour la circonstance, le Ministre était accompagné d’une forte délégation composée des membres de son Cabinet, des directeurs généraux de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile et du chef d’Etat-major de la Garde nationale.

Ménaka, première étape de cette visite. Le Ministre et sa délégation, à leur descente d’avion, se sont rendus chez les notables de la ville, tous réunis chez le chef de village, pour les exhorter à promouvoir un climat de paix et de cohésion sociale. Une prière collective a mis fin à cette visite de courtoisie. Après, une rencontre avec les différents mouvements signataires, notamment le Groupe d’autodéfense imghads et alliés (Gatia), la Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) et le Mouvement pour le salut de l’Azawad (Msa) s’est déroulée dans la cour du camp des gardes de Ménaka autour de l’initiative “Ménaka sans arme”.

Visiblement séduit par cette initiative, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé toute sa satisfaction et son engagement et celui de son département, pour accompagner cette initiative pour la paix et la cohésion sociale dans la région de Ménaka. Ainsi, il a invité les autres régions du nord du Mali à copier ce modèle.

Ensuite, le Colonel Modibo Koné a eu un échange avec les forces partenaires déployées dans la région, au cours duquel il a exprimé toute sa reconnaissance à celles-ci notamment la Force Barkhane et la Mission onusienne au Mali pour leur partenariat indéfectible et sans faille avec les forces de défense et de sécurité maliennes, avant d’exprimer son entière disponibilité pour la consolidation de cette coopération.

Après, la délégation ministérielle a rencontré dans la cour du Commissariat de Police de Ménaka les Forces armées maliennes où le Ministre Koné s’est beaucoup penché sur l’interopérabilité des forces et le renforcement des liens de confiance entre les forces de défense et la population, dans le sens de l’apaisement qui est indispensable pour une transition paisible. Avant de se retirer, le Colonel Modibo Koné s’est prêté aux questions des éléments des forces armées maliennes dont les attentes ont été comblées par les précisions du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

A l’issue ces différentes rencontres, un repas de corps offert par le visiteur du jour a mis fin à la visite de la région de Ménaka.

