A l’issue de sa mission de deux jours à Bamako, Goodluck Ebélé Jonathan, Envoyé Spécial et Médiateur de la CEDEAO au Mali, a animé une conférence de presse le mardi 12 janvier dans un hôtel de la place. Occasion pour lui de faire le point sur la transition en cours au Mali depuis le 18 août, date du coup d’Etat.

-maliweb.net- La médiation réitère la solidarité de la CEDEAO au Gouvernement et au peuple malien et exprime sa volonté de les soutenir dans le processus devant conduire à une Transition réussie. C’est ce qu’a souligné le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Ebélé Jonathan, en visite à Bamako pour la 7e fois depuis le déclenchement de la crise socio-politique en juin dernier.

A l’issue de deux jours de visite, la médiation dit avoir noté des avancées significatives par rapport au déroulement de la transition. Au nombre des avancées on peut citer la mise en place des organes de la transition de la nomination de tous les responsables des différents organes de la transition, la nomination des membres du gouvernement et du Conseil National de la Transition.

Toutefois, il reste beaucoup de choses à accomplir. En effet, si la mission a salué les efforts que déploie le Gouvernement sur le plan sécuritaire, elle a insisté sur la nécessité de renforcer les concertations à travers un dialogue plus ouvert à l’ensemble des parties prenantes. Cela afin d’assurer un processus de Transition inclusif. « Ce qui permettra une plus grande appropriation interne des différentes décisions relatives à la transition, en particulier l’élaboration des textes fondamentaux », a rappelé l’ancien président nigérian.

Aussi, tout en insistant sur le respect de la période de transition fixée à 18 mois, la médiation de la CEDEAO a invité le Gouvernement de la transition à finaliser et communiquer sur une feuille de route. Celle-ci doit être assortie d’un plan d’action indiquant les différentes activités à réaliser. Soucieuse de bon déroulement des élections, la mission de la CEDEAO a encouragé les autorités de la transition à prendre en compte, dans la mesure du possible, les résolutions et recommandations issues du Dialogue national inclusif, notamment en matière de gestion des élections.

Il faut rappeler que la mission de la CEDEAO, en plus d’avoir rendu une visite de courtoisie au président de la transition, au vice-président et au Premier ministre, a eu des consultations avec les parties prenantes, le corps diplomatique, les Présidents de la Délégation Générale aux Elections et de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net /maliweb.net

