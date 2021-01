Par la présente, je rends un vibrant hommage à l’honorable Soumaila Cissé, homme politique, député et écrivain malien. J’ai connu l’intellectuel et l’humble Soumaila Cissé en 2014 à Abidjan lors du Salon du Livre d’Abidjan (SILA).

Il était l’invité de ce Salon pour la conférence – dédicace de son livre : « De belles Années au service de l’intégration régionale ». Lors du dîner livresque, les organisateurs m’ont présenté dans la salle en tant qu’un jeune malien féru du livre et de la lecture qui est chaque fois présent au Salon du livre d’Abidjan pour satisfaire sa curiosité intellectuelle !

Après le dîner, Soumaila Cissé est venu vers moi pour me féliciter et m’encourager à persévérer dans ce sens. Je me souviens encore : il m’a remis sa carte de visite tout en me demandant de chercher un stylo pour qu’il écrive son numéro personnel sur ladite carte. À mon retour à Bamako, quelques mois après, je lui ai envoyé un message via mon téléphone tout en me présentant. Sa réaction fut spontanée ! Il m’a donné rendez- vous chez lui la semaine qui s’en est suivie.

J’ai été chez lui et il m’a reçu de façon respectueuse et affable. Notre prise de contact a été très chaleureuse, bien sûr sous la coupole des échanges intellectuels. C’est là que je lui ai fait la proposition d’être le Parrain de la 2 ème Édition du Salon du Livre de Ségou « SALISE » en tant qu’écrivain dont il a accepté tout en demandant de formaliser la demande par une lettre officielle déposée chez lui et au siège de son parti.

Je me souviens encore, ce jour-là, Soumaila Cissé m’a dit ceci : « Macalou, nous, nous sommes de l’opposition. Si vous me prenez comme Parrain, vous risquez d’avoir beaucoup d’ennuis. Vous serez ciblés alors que vous n’êtes pas un politique à fortiori un militant de mon parti. J’accepte ce Parrainage pour vous accompagner puisque ce que vous êtes en train de faire est un travail noble et pérenne pour notre pays ». Je lui ai répondu par ceci : « J’assume mes responsabilités ».

Oui, Soumaila Cissé : l’intellectuel et l’humble fut le Parrain de la 2 ème Édition du Salon du Livre de Ségou « SALISE » avec un accompagnement de taille. Grand merci à vous cher collègue écrivain. Oui, Soumaila Cissé aimait beaucoup le Mali et surtout sa jeunesse. Il a même consacré un chapitre entier à cette jeunesse dans son livre. Oui, ma relation avec Soumaila Cissé était fondée sur la chose intellectuelle. Il m’a reçu à plusieurs reprises autour des débats francs et intellectuels. Il aimait beaucoup ma haute compréhension de la marche du Mali vers des lendemains meilleurs et surtout mon esprit d’ouverture sur le monde ! Bref, Soumaila Cissé m’admirait intellectuellement ! Soumaila Cissé était un esprit ordonné, cohérent, clairvoyant et visionnaire. Bref, il était une lumière pour le monde entier.

La sagesse et l’humilité le caractérisaient. Que de calomnies, de dénigrements, de chasse à l’homme à l’endroit d’un digne fils du Mali dont le tort est d’avoir nagé seulement dans le marigot politique de son pays ! Malgré les vicissitudes de la vie avec son corollaire de haut et de bas, Soumaila Cissé a su transcender les clivages, les antagonismes, les égoïsmes béats et les méchancetés gratuites pour se hisser au firmament du ciel malien ! C’est ça être un HOMME ! Sachez que les 500 000 emplois des jeunes dont vous aviez promis pour les jeunes du Mali se concrétiseront à travers ma modeste personne. Je vous le promets que je honorerai ce vœu qui vous était très cher.

Oui, je créerai ces 500 000 emplois pour honorer votre mémoire.

Dors en paix le natif de Niafunké et le vaillant fils du Mali.

Que la terre vous soit légère et que Dieu vous accueille dans son Paradis. Amen ! Dors en paix Cher collègue écrivain !

Par Mamadou Macalou, Directeur de Pyramide Business Consulting « P.B.C » SARL (Conseil et Aide à la Création d’Entreprise, en Investissement, en Créativité et en Inventivité), Commissaire Général du Salon du livre de Ségou « SALISE » et Ecrivain

Tél : (00223) 73 42 42 56

Commentaires via Facebook :