C’est avec beaucoup de joie et de fierté que la diva du Wassoulou, Oumou Sangaré a reçu, le 26 décembre dernier, à Abidjan, le prestigieux Grand Prix de l’édition 2020 des African Talent Awards. Une distinction qu’elle a dédié à tout le peuple malien et dans un Mali uni et de paix. Deux autres artistes maliens ont été également primés. Il s’agit de Fatoumata Diawara (Meilleure artiste féminine) et Iba One (Meilleur artiste de la Francophone).

La diva du Wassoulou Oumou Sangaré vient de remporter le Grand Prix de l’édition 2020 de African Talent Awards. La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée le 26 décembre dernier au Palais de la Culture d’Abidjan. A l’unanimité, le choix s’est porté sur la grande chanteuse malienne pour ce prestigieux prix. Présente lors de la soirée pour recevoir cette distinction qui honore la musique malienne, Oumou Sangaré l’a dédiée à tout le peuple malien et dans un Mali uni.

Ce trophée vient s’ajouter à d’autres Prix qu’elle a remportés courant 2020. Il s’agit du Trophée “Kéwalé” de l’artiste féminine la plus influente de la décennie qu’elle a reçu en octobre 2020 lors d’une soirée de gala organisée par Kéwalé People à l’hôtel Sheraton.

Avec ces différents prix, on peut dire sans risque de se tromper que la diva du Wassoulou reste et restera la chanteuse malienne la plus populaire et la plus aimée au Mali, voire en Afrique.

Au cours de l’édition 2020 des African Talent Awards, plusieurs trophées ont été décernés à différents artistes et personnalités du monde de la culture. Ils étaient au total 450 talents sélectionnés dans plus de 20 catégories. C’était du 21 au 30 novembre 2020.

Parmi les récipiendaires figurent le célèbre comédien ivoirien Gohou Michel, qui s’est vu décerner deux Prix cette année. Il s’agit du Prix du film africain de l’année avec “Gendarme d’Abobo” et le Prix du meilleur comédien de l’année.

Fatoumata Diawara, une autre artiste malienne, a été récompensée lors de cette soirée avec le Trophée de “Meilleure artiste féminine”.

Et le jeune rappeur Iba One s’est vu décerner le Trophée de «Meilleur Artiste Francophone».

El Hadj A.B. HAIDARA

Voici la liste des lauréats de African Talent Awards 2020

1-Grand Prix African Talent Awards 2020 : Oumou Sangaré

2- Meilleur animateur TV : Willy Dumbo

3- Meilleure émission TV : Chœur de femme

4- Meilleur Artiste Africain : Fally Ipupa

5- Meilleur artiste francophone: Iba One

6- Meilleur rappeur francophone : Elown kiff no beat

7- Meilleure artiste féminine: Fatoumata Diawara

8- Meilleure collaboration africaine : KOC

9- Meilleur réalisateur de l’année : Roland Gogo

10- Meilleur groupe : Yodé et Siro

11- La chanson de l’année 2020 : Puissance de kerozen

12- Meilleure vidéo : l’argent de Black’k

13-Meilleur Entrepreneur : Fatoumata bastard

14- Innovation de l’année : aller-retour

15- Innovation tech : haidmond better

16- Meilleur comédien de l’année: Gohou Michel

17- Meilleur comédienne de l’année: Yvi dero

18- Meilleur webcomedian : jaaw ketup

19- Meilleur comédien engagé : Saga love

20-Prix du talent de la terenga : Jaaw kechtup

21- Meilleur nouvel artiste : Mula

22- Révélation talent de l’année : Mami Show

23- Meilleur jeune leader : Mamby Diomande

24-Meilleur Acteur de l’année : Stéphane Zabavy

25- Meilleure actrice de l’année : France Nancy

26- Le film africain de l’année : Welcome to Montréal

27- Modèle d’Inspiration et de réussite de l’année Fabrice Sawegnon

Prix honorifique :

Prix panafricaniste de l’année : Dobet Gnahoré

28- Prix légende Africaine de l’année : Oumou Sangaré

29- Prix Personnalité Européenne d’influence pour la culture et la paix, S.E.M. Jobst Von KIRCHMANN ambassadeur de l’Union européenne.

