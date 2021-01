Lors d’un point presse tenu le samedi 23 janvier, l’Association malienne pour reconnaissance du mérite établi (l’ASMAREME) a décliné ses objectifs. C’était sous la présidence de M. Salif Coulibaly.

Selon son président Salif Coulibaly, l’Association malienne pour reconnaissance du mérite établi (l’ASMAREME) s’engage pour la consolidation des liens entre les Maliens et la valorisation des acquis de la nation. Elle a pour vocation de promouvoir et valoriser la reconnaissance du mérite des Maliens de l’intérieur et de la diaspora. L’Asmareme, a ajouté son président, est constituée de 3 organes : le comité juridique, le bureau exécutif et la conférence nationale.

Le président Salif Coulibaly a en outre énuméré quelques objectifs de son association : encourager et valoriser la reconnaissance des actions, les mérites des hommes valeureux, promouvoir les actions et le talent des intellectuels, des opérateurs économiques, promouvoir l’entente, la paix, la stabilité et le vivre ensemble, soutenir le développement économique, culturel et social conforme aux valeurs de civilisation prônées par nos ancêtres, promouvoir la prise de conscience et la veille citoyenne et contribuer à la moralisation de la gestion publique.

Abou Ouattara/Stagiaire

