Côte d’Ivoire :122ème contre 110ème pays en 2019

L’indice de la facilité de faire des affaires ou indice de facilité de faire des affaires (en anglais: Ease of doing business index) est un indicateur créé par la Banque mondiale en 2003. Il fait partie du projet Doing Business qui mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 189 économies, depuis 2014, et dans certaines villes au niveau infranational et régional[]. L’indice classe les économies de 1 à 189, la première place étant la meilleure. Un classement élevé signifie que l’environnement réglementaire du pays est favorable aux activités commerciales. L’indice correspond à la moyenne des classements sur 10 sujets couverts par l’enquête Doing Business Source : Wikipédia Commentaire de la Rédaction : Encore une fois, le classement global reste le même malgré un léger embelli global, à l’exception de la Mauritanie qui progresse et se classe cinquième. Le Mali occupe toujours la quatrième place. La Côte d’Ivoire et le Sénégal conservent respectivement leur place de première et deuxième. Paradoxe toujours, l’Algérie stagne et occupe toujours la dernière place du classement.