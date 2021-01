Le Premier ministre, Monsieur Moctar Ouane a présidé, le lundi 18 janvier 2021 à l’hôtel de l’Amitié, l’ouverture des assises nationales sur le coton. Initiées par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, ces assises permettent aux acteurs de la filière d’analyser leur filière, de poser le diagnostic pour formuler des propositions concrètes.

Contribuer à la relance de la culture cotonnière en vue de la rendre résiliente, compétitive, rentable et durable, tels sont les objectifs visés par ces assises nationales sur le coton.

Selon le Chef du gouvernement, ces assises ont une importance particulière pour le gouvernement du Mali. En effet, la filière coton occupe une grande place dans l’économie malienne avec une contribution de 15% du PIB, et elle occupe la 2ème place après l’or au plan des recettes d’exportation. Et plus de 4 millions de maliens qui bénéficient de la culture du coton comme source de moyen d’existence sans oublier sa grande contribution constatée à différents niveaux de l’économie (financement des infrastructures sociales de base notamment dans les zones d’intervention de la CMDT et de l’OHVN, autosuffisance alimentaire, fourniture d’intrants agricoles et industriels, de produits pétroliers ainsi qu’ à la dynamisation d’autres branches de l’économie nationale) .

Comme rappelé par le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche Mahamoud Ould Mahmoud dans son intervention, la filière reste confrontée à d’énormes défis et difficultés.

A savoir les fluctuations du cours mondial de la fibre du coton et du prix des intrants agricoles. A cela s’ajoute le faible niveau de productivité et de transformation au niveau national, les dysfonctionnements dans la gouvernance. De 2000 à nos jours, la filière coton a connu 4 crises majeures dont la baisse de la ristourne, l’augmentation spectaculaire des prix sur le marché mondial des engrais, et la crise engendrée par la pandémie de la Covid 19 et ses corollaires…

A cet égard les présentes assises constituent l’espace idéal les acteurs de la filière d’identifier les voies et moyens idoines pour la relance de la culture du coton à partir de 2021/2022.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :