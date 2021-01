Titulaire du diplôme d’Ingénieur d’Etat en Travaux Publics à l’ENTP d’Alger, obtenu en juin 1984, Hamadoun Sidibé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est le tout nouveau Directeur général adjoint (DGA) de l’Office du Niger. La décision de nomination a été signée le lundi 04 janvier 2021. Ainsi, il remplace Djimé Sidibé qui occupait le poste depuis septembre 2017.

Le nouveau Directeur général adjoint de l’Office du Niger est un homme aguerri avec plus de 30 années d’expérience dans le domaine du développement hydro-agricole. Au cours des années, il a suivi plusieurs formations. Ainsi, en juillet 2010, il a participé à la formation management, suivi et évaluation des projets (Illinois University MDI aux USA). En mai 1996, il a participé à la formation de la maîtrise d’ouvrage et exécution des contrats (Institut Forhom en France). S’ajoute à celles-ci, ses différentes formations, notamment sur la méthode de décaissement des financements de la Banque Mondiale à Bamako en avril 1992, la réhabilitation et la maintenance des périmètres irrigués (CEFIGRE – Valbonne en Juin 1990 en France) et de février à juin 1988, la formation sur la maîtrise de l’eau en irrigation CNEARC et le machinisme Agricole (Tropical CEEMAT de Montpellier en France).

A l’Office du Niger, Hamadoun Sidibé, l’homme au parcours exceptionnel a occupé plusieurs postes. De 2017 à sa nomination le 04 janvier 2021, il était le Directeur de l’aménagement et de la gestion du Foncier à l’Office du Niger.

De 2010 à 2017, Il fut le Directeur de la Planification et des Statistiques de l’Office du Niger. Et bien avant (2008 à 2010), il était le Chef de Service Schéma Directeur et Contrat Plan de l’Office du Niger.

De 1986 à 2010, l’homme du sérail a été successivement Chef Section des Travaux et Marchés du Service des Etudes Générales, Chef Service Suivi des Travaux et Marchés, Chef Service des Aménagements Hydrauliques et spécialiste de gestion eau et maintenance à l’Office du Niger. En outre, le tout nouveau Directeur général adjoint de l’Office du Niger, Hamadoun Sidibé, a été également chef service d’Exploitation du Réseau Primaire, Chef de bureau de documentation et de communication et Contrôleur au Bureau de coordination de contrôle et d’exécution des marchés (BCCEM) de l’Office du Niger.

Avec cette nomination, la Direction Générale de l’Office du Niger entend insuffler une nouvelle dynamique dans sa gestion.

Source : SCOM-ON

