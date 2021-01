Le partenariat Orange Mali et le ministère de la santé et du développement social pour bouter la pandémie de la COVID19 continue de plus belle. Et elle s’est exprimée ce jeudi 28 avec la remise de 11 respirateurs et 17 lits d’hospitalisation d’une valeur de 160 millions de F CFA. Qui selon le DG d’Orange Mali Brelotte Ba vont permettre d’améliorer la prise en charge des malades.

-maliweb.net– Brelotte Ba le DG d’Orange Mali s’est déclaré heureux de cette remise, et formulant ses vœux les meilleurs pour le pays et l’ensemble des personnes affectées par la pandémie, et tout en souhaitant la fin de la pandémie, le DG d’Orange Mali n’a pas manqué de saluer l’incessant effort du personnel de la santé contre la COVID 19. Poursuivant ses propos, Monsieur Ba, dira que sa structure, Orange- Mali estime de son devoir de poursuivre ses contributions contre la COVID 19.

Aussi rappelant leurs efforts aux côtés des autorités du pays, 380 millions investis en matériels et crédits téléphonie aux acteurs du service de la santé l’année dernière, Orange Mali poursuit ses bonnes œuvres avec un apport au département de la santé avec une donation de 11 respirateurs et 17 lits d’hospitalisation d’une valeur de 160 millions pour soutenir les efforts inlassables du gouvernement contre la pandémie. Pour le DG d’Orange ces équipement devraient permettre à toute la population de bénéficier des services et des soins de qualité.

Aly Diop le S-G du ministère de la santé et du développement social, réceptionnant les équipements, a exprimé la gratitude et la reconnaissance du gouvernement à l’ endroit d’Orange Mali pour son perpétuel accompagnement dans l’atteinte de leur objectif.

Pour Monsieur Diop, la donation vient à point pour combler un besoin réel, aussi il engage son département pour une utilisation judicieuse des matériels reçus destinés aux structures se trouvant dans un besoin pressant selon ses dires.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

