Surprise fut grande hier mardi matin au siège de la Commission Électorale Nationale Indépendant (CENI), en apprenant la fin de mandat des commissaires par les responsables du gouvernement de la transition.

-maliweb.net- Au moment où les commissaires de la CENI s’apprêtaient à tenir leur réunion hebdomadaire hier mardi le 02 février 2021, un courrier urgent et confidentiel du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation est parvenu au Président de la Commission Amadou Bah à travers le bordereau d’envoi N°2021 /0020/MATD-SG. C’est ainsi qu’Amadou Bah et ses collègues commissaires ont été informées de la dissolution de la CENI.

Dans le bordereau d’envoi, il est désigné ainsi ‘’BEN° 0078 / SGG du 22 janvier 2021 transmettant le décret n°2021-0003/PT-RM du 08 janvier 2021 portant abrogation du Décret n° 2017-0214/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination des membres de la Commission électorale indépendante. Signé par le Président de la Transition Bah N’Daw, le Pm Moctar Ouane, les ministres Lieutenant- colonel Abdoulaye Maiga et Alousséni Sanou.

Aujourd’hui, il y’a deux choses qui expliquent la dissolution de la CENI par les autorités de la transition probablement avec l’avènement de l’organe unique de gestion des élections ou à cause de la création de la cellule d’appui aux élections créée par décision du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation Lieutenant- colonel Abdoulaye Maiga. En plus à ce que nous sachions aucun grief n’a été notifié au Président de la CENI par rapport à cette dissolution. Peut-être, le Gouvernement de la Transition veut se focaliser sur les recommandations du Dialogue National Inclusif.

Un problème demeure avec la dissolution de la CENI qui nous interpelle est celui des arriérés de paiement des indemnités des démembrements de la CENI. Aussi le paiement des charges sociales du personnel de la CENI nationale recruté sur contrat individuel. L’Etat mettra t’il ses travailleurs dans leurs droits.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

