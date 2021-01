Le jeudi 14 janvier dernier vers 22h45, le poste de police de Benena, sous-préfecture de Mandiakuy a été la cible d’une attaque de la part des hommes lourdement armés. Ainsi, l’assaut fut repoussé par les vaillants policiers qui étaient en faction. Heureusement, il n’a été constaté aucune perte en vie humaine, ni de blessé du côté de notre force de l’ordre, néanmoins il y’a eu des dégâts matériels avec un assaillant gravement touché.

En effet, Benena relève de la sous-préfecture de Mandiakuy, cercle de Tominian et région de Segou. Le poste de police de cette localité qui est située entre la frontière du Mali et du Burkina Faso, a été la cible d’une attaque, le jeudi 14 janvier 2021 aux environs de 22h45mn par des hommes lourdement armés et non identifiés.

Ainsi, cette attaque a été repoussée par les policiers sur place occasionnant la blessure grave d’un assaillant. De ce fait, on ne note aucun blessé du côté de la police, toutefois des dégâts matériels sont à déplorer. Selon notre source policière, les recherches sont en cours pour identifier et mettre la main sur ces bandits armés.

Par ailleurs, les autorités de la transition sont interpellées à mettre en place plus de dispositifs pour combattre ces individus, semeurs de troubles, d’autant plus que l’insécurité s’accroit de jour en jour dans le pays.

Mariam SISSOKO

