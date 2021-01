Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, des chasseurs exigent, dans un délai de 15 jours, le limogeage de Macelin Guinguéré et Sékou Bolly, respectivement chef de cabinet et chargé de mission au ministère de la Réconciliation nationale. Ce qui n’effraie pas outre mesure les deux intéressés qui parlent d’un non-évènement.

On en sait un peu plus sur les raisons de la sortie des chasseurs (donsos) contre Macelin Guinguéré et Sékou Bolly, respectivement chef de cabinet et chargé de mission au ministère de la Réconciliation nationale. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, des donsos exigent leur limogeage, sans en donner les raisons. Cela dans un délai de 15 jours.

Contactés par le journal Le Wagadu, Macelin Guinguéré et Sékou Bolly préfèrent en rire. Car, pour eux, cette sortie des donsos est un non-évènement, et souhaitent ne pas en dire davantage. Car cela accorderait de la considération aux propos des donsos. Ils disent continuer leur mission au département de la Réconciliation et n’entendent céder à aucune forme de chantage.

Pour le retour de la paix dans le centre du pays, les sieurs Guinguéré et Bolly appellent Youssouf Toloba à se soumettre à l’Etat. Sous le sceau du secret, Macelin Guinguéré et Sékou Bolly souhaitent ne pas en dire davantage. Cependant, des sources bien introduites en donnent les raisons du divorce.

Le fond du problème, nous a-t-on dit, s’explique par le fait que les sieurs Guinguéré et Bolly sont dans la dynamique de la paix. Ce qui n’est pas le cas de Youssouf Toloba et les siens qui sont devenus «des facteurs de déstabilisation», assurent des proches de Marcelin Guinguéré et Sékou Bolly qui viennent d’avoir le soutien d’une partie de la jeunesse de la région de Mopti.

Selon nos informations, Macelin Guinguéré et Sékou Bolly ont intimé à chacune des milices de choisir son camp. Un DDR (désarmement, démobilisation et Réinsertion) sera lancé dans les prochaines semaines afin d’incorporer dans l’armée tous les miliciens qui le souhaitent. Et tous ceux qui ne l’intégreront pas seront traités comme des ennemis. Une initiative, nous a-t-on dit, qui fait peur et dont ne veut pas du tout entendre le sieur Toloba, qui est dans une autre logique.

Les griefs contre Youssouf Toloba sont nombreux. On l’accuse de s’être dévié des missions initiales de Dana Ambassagou, qui consistaient à la sécurisation du pays dogon. On lui reproche également de s’adonner à des pillages de ressources et au racket de la population. «Marcelin souhaite y mettre fin. Car pour ce dernier, il faut à tout prix aller vers la paix», rapportent des sources dignes de foi.

Une source affirme au journal Le Wagadu que la collaboration entre Marcelin Guinguéré et Sékou Bolly est très mal perçue par les donsos d’une part et des Peuls d’autre part. L’un comme l’autre est accusé d’avoir trahi la cause de sa communauté. Pourtant, assure-t-on, les deux individus sont en train d’abattre un travail remarquable pour le retour de la paix au centre.

Chacun, en ce qui le concerne, a reçu à persuader beaucoup de jeunes à abandonner les armes.

Abdrahamane SISSOKO

