Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine capturée et plusieurs motos et matériels de guerre saisis, c’est le bilan d’une grande opération dénommée ‘’Eclipse’’. Elle a été planifiée et exécutée du 02 au 20 janvier 2021 par les FAMa et la force Barkhane. Cette opération avait pour but de bouter l’ennemi hors de ses zones de refuge. Elle a concerné les localités de Serma, Boulkessi, Foulssaret et Doni. Selon le colonel Jean Baptiste, commandant de Groupement tactique de Désert N°1 Lamy de Barkhane, ce Partenariat Militaire Opérationnel (PMO) a été fondé suite à une séquence très ambitieuse qui a duré presque 2 mois. La première partie consistait à nous entrainer ensemble pour mieux nous connaitre sur le terrain afin d’évoluer entre frères d’armes, a-t-il déclaré.

La deuxième était de dénicher les terroristes dans le Gouma malien jusqu’à la frontière Burkinabé. Le colonel Jean Baptiste a apprécié la discipline, l’enthousiasme et la volonté combative des unités FAMa durant cette opération. Grâce à ces qualités d’excellents résultats ont été enregistrés, a conclu le colonel Baptiste. Le Chef de bataillon AdamaDiassana pense que tout le monde a besoin ici d’un partenariat gagnant. C’est-à-dire après une formation que les FAMa et le partenaire évoluent dans les mêmes fuseaux. Cela est mieux que d’envoyer les FAMa dans un fuseau et que le partenaire soit dans un autre.

Source: DIRPA

